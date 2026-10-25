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Вадим Евсеев: комментарий о поражении Динамо Мх от Зенита в матче 12 тура РПЛ

Евсеев — о поражении «Динамо» Мх от «Зенита»: «Если мы будем бить три пенальти, мы будем выигрывать»

Алексей Михайлов

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал поражение своей команды в гостевом матче 12-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

Оба гола «Динамо» пропустило с пенальти. Всего же главный арбитр встречи Антон Фролов назначил в этой игре четыре одиннадцатиметровых.

«Вопросы? Вопросы неуместны. Мы все прекрасно видели. Соперник [пробил] три пенальти, два мяча забили. С игры мы не дали им возможность забить. Наша команда сыграла очень качественно.

Команда полностью выполнила установку. Я доволен ребятами.

Настроения внутри команды? Если мы будем бить три пенальти, четыре пенальти, или в конце игры давать в чужие ворота пенальти, когда ничейный результат, мы будем выигрывать», — сказал Евсеев на пресс-конференции.

После 12 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. У махачкалинского «Динамо» — 13 очков и 10-е место.

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Вадим Евсеев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив 2 : 0
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак 2 : 0
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх 2 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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