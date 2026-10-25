Евсеев — о поражении «Динамо» Мх от «Зенита»: «Если мы будем бить три пенальти, мы будем выигрывать»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал поражение своей команды в гостевом матче 12-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

Оба гола «Динамо» пропустило с пенальти. Всего же главный арбитр встречи Антон Фролов назначил в этой игре четыре одиннадцатиметровых.

«Вопросы? Вопросы неуместны. Мы все прекрасно видели. Соперник [пробил] три пенальти, два мяча забили. С игры мы не дали им возможность забить. Наша команда сыграла очень качественно.

Команда полностью выполнила установку. Я доволен ребятами.

Настроения внутри команды? Если мы будем бить три пенальти, четыре пенальти, или в конце игры давать в чужие ворота пенальти, когда ничейный результат, мы будем выигрывать», — сказал Евсеев на пресс-конференции.

После 12 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. У махачкалинского «Динамо» — 13 очков и 10-е место.

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