ЦСКА на выезде обыграл СКА

ЦСКА обыграл СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:1.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

У гостей отличились Дмитрий Бучельников, Максим Соркин и Назар Привалов. 17-летний Привалов стал самым молодым автором гола армейской команды в FONBET чемпионате КХЛ.

Единственную шайбу хозяев забросил Сергей Сапего.

ЦСКА набрал 28 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 19 очками — на восьмой строчке «Запада».

В следующем матче 28 октября москвичи на своем льду примут «Трактор», а петербуржцы 27 октября дома сыграют с «Торпедо».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

25 октября, 17:00. СКА Арена (Санкт-Петербург) СКА ЦСКА

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