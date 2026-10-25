ЦСКА — «Спартак»: онлайн-трансляция дерби в РПЛ

ЦСКА — «Спартак»: личные встречи

В последних двух официальных матчах победы одержали красно-белые. 22 ноября 2025 года «Спартак» выиграл дома в чемпионате России (1:0), а 6 мая 2026-го оказался сильнее в финале Пути регионов FONBET Кубка России (1:0).

До этого два дерби подряд выиграли армейцы. 26 апреля 2025 года ЦСКА победил на выезде (2:1), а 5 октября того же года — дома (3:2).

Всего команды провели 82 официальные встречи. На счету ЦСКА 35 побед, «Спартак» выиграл 30 раз, еще 17 матчей завершились вничью. Разница мячей — 120:112 в пользу армейцев.