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ЦСКА — Спартак: прямая трансляция, где смотреть, счет и результат матча 12 тура РПЛ 25 октября 2026

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Сегодня, 16:00

ЦСКА — «Спартак»: онлайн-трансляция дерби в РПЛ

Игра 12-го тура чемпионата России.

Новое Ранее
1 м.
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16:10

Появилась картинка! Матчу быть!

Правда футболисты еще в подтрибунном помещении. До начала игры, вероятно, еще минут пять.

16:02

Начало матча задерживается из-за проблем с телевизионной трансляцией.

«Напряжение настолько большое, что даже не выдерживает ТВ-кабель», — говорится в сообщении РПЛ.

15:04

Стартовый состав «Спартака» на матч с ЦСКА

«Спартак»: Максименко, Бабич, Парада, Литвинов, Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Пруцев, Зобнин, Угальде.

Запасные: Помазун, Довбня, Ву, Джику, Саусь, Дмитриев, Денисов, Массалыга, Сорокин, Жедсон Фернандеш, Даку, Полех.

15:03

Стартовый состав ЦСКА на матч со «Спартаком»

ЦСКА: Бориско, Круговой, Жоао Виктор, Аззи, Данилов, Лукин, Обляков, Глебов, Олейников, Кисляк, Мусаев.

Запасные: Тороп, Бесаев, Матеус Рейс, Абдулкадыров, Матеус Алвес, Козлов, Энрике Кармо, Бандикян, Вакулич, Попович, Фиров, Воронов.

9:15

ЦСКА — «Спартак»: личные встречи

В последних двух официальных матчах победы одержали красно-белые. 22 ноября 2025 года «Спартак» выиграл дома в чемпионате России (1:0), а 6 мая 2026-го оказался сильнее в финале Пути регионов FONBET Кубка России (1:0).

До этого два дерби подряд выиграли армейцы. 26 апреля 2025 года ЦСКА победил на выезде (2:1), а 5 октября того же года — дома (3:2).

Всего команды провели 82 официальные встречи. На счету ЦСКА 35 побед, «Спартак» выиграл 30 раз, еще 17 матчей завершились вничью. Разница мячей — 120:112 в пользу армейцев.

9:10

«Спартак»: форма в последних турах РПЛ

Красно-белые в последних четырех матчах чемпионата одержали три победы и один раз сыграли вничью. «Спартак» разгромил «Ростов» (3:0), победил «Факел» (1:0), поделил очки с «Крыльями Советов» (1:1), а в предыдущем туре уверенно разобрался с «Рубином» (4:0).

Последнее поражение команды в РПЛ датировано 6 сентября, когда красно-белые уступили в гостях московскому «Динамо» (1:2). После этого «Спартак» набрал десять очков из 12 возможных и поднялся на третью строчку турнирной таблицы.

После 11 туров у красно-белых семь побед, две ничьи и два поражения. Разница забитых и пропущенных мячей — 21:8.

9:05

ЦСКА: форма в последних турах РПЛ

Армейцы долгое время оставались одной из двух команд чемпионата, не потерпевших ни одного поражения. Однако в 11-м туре ЦСКА уступил в гостях московскому «Динамо» (1:3), потерпев первое поражение в сезоне-2026/27. После этой неудачи армейцы опустились с первого на четвертое место.

В 11 матчах команда одержала шесть побед, четыре раза сыграла вничью и потерпела одно поражение.

9:00

Где смотреть трансляцию матча ЦСКА — «Спартак»

Игру ЦСКА и «Спартака» в прямом эфире покажут федеральный канал «Матч ТВ» и телеканал «Матч Премьер». Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

8:55

Дата, место и время начала матча ЦСКА — «Спартак»

Московское дерби состоится в воскресенье, 25 октября, на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Главным арбитром встречи назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.


8:50

В воскресенье, 25 октября, ЦСКА и «Спартак» сыграют в центральном матче 12-го тура премьер-лиги.

Соперники располагаются рядом в турнирной таблице. «Спартак» с 23 очками занимает третье место, ЦСКА с 22 баллами идет четвертым. При этом отставание красно-белых от лидирующего «Динамо» составляет всего два очка, а армейцев — три. На второй строчке располагается «Зенит» (24 очка).

ЦСКА в предыдущем туре потерпел первое поражение в чемпионате, уступив московскому «Динамо» (1:3). До этого армейцы одержали шесть побед и четыре раза сыграли вничью. «Спартак», напротив, подходит к дерби после крупной победы над «Рубином» (4:0). Красно-белые не проигрывают в РПЛ четыре матча подряд.

«СЭ» будет подробно следить за игрой ЦСКА — «Спартак». Присоединяйтесь!

8:50

В воскресенье, 25 октября, состоится дерби ЦСКА — «Спартак».

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
25 октября, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив 2 : 0
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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