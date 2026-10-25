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Сегодня, 16:00
ЦСКА — «Спартак»: онлайн-трансляция дерби в РПЛ
Игра 12-го тура чемпионата России.
Появилась картинка! Матчу быть!
Правда футболисты еще в подтрибунном помещении. До начала игры, вероятно, еще минут пять.
Начало матча задерживается из-за проблем с телевизионной трансляцией.
«Напряжение настолько большое, что даже не выдерживает ТВ-кабель», — говорится в сообщении РПЛ.
Стартовый состав «Спартака» на матч с ЦСКА
«Спартак»: Максименко, Бабич, Парада, Литвинов, Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Пруцев, Зобнин, Угальде.
Запасные: Помазун, Довбня, Ву, Джику, Саусь, Дмитриев, Денисов, Массалыга, Сорокин, Жедсон Фернандеш, Даку, Полех.
Стартовый состав ЦСКА на матч со «Спартаком»
ЦСКА: Бориско, Круговой, Жоао Виктор, Аззи, Данилов, Лукин, Обляков, Глебов, Олейников, Кисляк, Мусаев.
Запасные: Тороп, Бесаев, Матеус Рейс, Абдулкадыров, Матеус Алвес, Козлов, Энрике Кармо, Бандикян, Вакулич, Попович, Фиров, Воронов.
ЦСКА — «Спартак»: личные встречи
В последних двух официальных матчах победы одержали красно-белые. 22 ноября 2025 года «Спартак» выиграл дома в чемпионате России (1:0), а 6 мая 2026-го оказался сильнее в финале Пути регионов FONBET Кубка России (1:0).
До этого два дерби подряд выиграли армейцы. 26 апреля 2025 года ЦСКА победил на выезде (2:1), а 5 октября того же года — дома (3:2).
Всего команды провели 82 официальные встречи. На счету ЦСКА 35 побед, «Спартак» выиграл 30 раз, еще 17 матчей завершились вничью. Разница мячей — 120:112 в пользу армейцев.
«Спартак»: форма в последних турах РПЛ
Красно-белые в последних четырех матчах чемпионата одержали три победы и один раз сыграли вничью. «Спартак» разгромил «Ростов» (3:0), победил «Факел» (1:0), поделил очки с «Крыльями Советов» (1:1), а в предыдущем туре уверенно разобрался с «Рубином» (4:0).
Последнее поражение команды в РПЛ датировано 6 сентября, когда красно-белые уступили в гостях московскому «Динамо» (1:2). После этого «Спартак» набрал десять очков из 12 возможных и поднялся на третью строчку турнирной таблицы.
После 11 туров у красно-белых семь побед, две ничьи и два поражения. Разница забитых и пропущенных мячей — 21:8.
ЦСКА: форма в последних турах РПЛ
Армейцы долгое время оставались одной из двух команд чемпионата, не потерпевших ни одного поражения. Однако в 11-м туре ЦСКА уступил в гостях московскому «Динамо» (1:3), потерпев первое поражение в сезоне-2026/27. После этой неудачи армейцы опустились с первого на четвертое место.
В 11 матчах команда одержала шесть побед, четыре раза сыграла вничью и потерпела одно поражение.
Где смотреть трансляцию матча ЦСКА — «Спартак»
Игру ЦСКА и «Спартака» в прямом эфире покажут федеральный канал «Матч ТВ» и телеканал «Матч Премьер». Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
Дата, место и время начала матча ЦСКА — «Спартак»
Московское дерби состоится в воскресенье, 25 октября, на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.
Главным арбитром встречи назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.
В воскресенье, 25 октября, ЦСКА и «Спартак» сыграют в центральном матче 12-го тура премьер-лиги.
Соперники располагаются рядом в турнирной таблице. «Спартак» с 23 очками занимает третье место, ЦСКА с 22 баллами идет четвертым. При этом отставание красно-белых от лидирующего «Динамо» составляет всего два очка, а армейцев — три. На второй строчке располагается «Зенит» (24 очка).
ЦСКА в предыдущем туре потерпел первое поражение в чемпионате, уступив московскому «Динамо» (1:3). До этого армейцы одержали шесть побед и четыре раза сыграли вничью. «Спартак», напротив, подходит к дерби после крупной победы над «Рубином» (4:0). Красно-белые не проигрывают в РПЛ четыре матча подряд.
«СЭ» будет подробно следить за игрой ЦСКА — «Спартак». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
5
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|0 : 2
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|1 : 1
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|2 : 0
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1