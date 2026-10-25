«Зенит» — «Динамо» Махачкала: онлайн-трансляция матча РПЛ

В воскресенье, 25 октября, «Зенит» и махачкалинское «Динамо» сыграют в матче 12-го тура премьер-лиги.

Команда Сергея Семака набрала хороший ход. После сентябрьского поражения от ЦСКА зенитовцы побеждали в четырех турах подряд и перед отчетным туром вплотную приблизились к лидеру. Правда, каждый раз «Зенит» побеждал с минимальным счетом.

У махачкалинцев обратная ситуация — четыре тура без побед. Суммарно за это время команда Вадима Евсеева пропустила 11 мячей. Суммарно за чемпионат махачкалинцы пропустили 21 гол, больше только у «Родины» — 27.

Для петербургского клуба махачкалинцы — очень удобный соперник. «Зенит» никогда в своей истории не проигрывал «Динамо». Ни в официальных матчах (семь побед), ни в товарищеских (две победы и одна ничья).

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Зенит» — «Динамо». Присоединяйтесь!