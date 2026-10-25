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Сегодня, 09:00
«Зенит» — «Динамо» Махачкала: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 12-го тура чемпионата России.
«Зенит» — «Динамо» Мх: потери
У «Зенита» из-за перебора желтых карточек не сыграет защитник Роман Вега, а другой бразилец Вендел травмирован. Также по состоянию здоровья недоступен защитник Игорь Дивеев. У гостей травмированы защитники Александр Сандрачук и Идар Шумахов. Под вопросом появление вратаря Никиты Карабашева.
«Зенит» — «Динамо» Мх: личные встречи
В истории российского футбола команды провели семь официальных матчей — четыре в чемпионате и три в Кубке страны. Всегда побеждал «Зенит», но пять из семи побед петербургские футболисты одержали с минимальным счетом — 1:0 (трижды), 2:1 (дважды).
Форма махачкалинского «Динамо» в чемпионате России
Махачкалинское «Динамо» не побеждает на протяжении четырех туров. 6 сентября команда Вадима Евсеева дома переиграла «Родину» (2:0), после чего проиграла «Ахмату» (2:3), ЦСКА (1:3) и «Оренбургу» (0:4), а также сыграла вничью с «Акроном» (1:1).
Форма «Зенита» в чемпионате России
Команда Сергея Семака идет в РПЛ на серии из четырех побед. 5 сентября «Зенит» дома уступил ЦСКА (1:2), после чего выиграл у «Локомотива» (2:1), «Балтики» (3:2), «Краснодара» (3:2) и «Ахмата» (3:2).
Где смотреть трансляцию матча «Зенит» — «Динамо» Мх
Матч «Зенит» с «Динамо» из Махачкалы в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча «Зенит» — «Динамо» Мх
Матч команд Сергей Семака и Вадима Евсеева состоится в воскресенье, 25 октября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.
Дата, место и время начала матча «Зенит» — «Динамо» Мх
Матч команд Сергей Семака и Вадима Евсеева состоится в воскресенье, 25 октября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.
В воскресенье, 25 октября, «Зенит» и махачкалинское «Динамо» сыграют в матче 12-го тура премьер-лиги.
Команда Сергея Семака набрала хороший ход. После сентябрьского поражения от ЦСКА зенитовцы побеждали в четырех турах подряд и перед отчетным туром вплотную приблизились к лидеру. Правда, каждый раз «Зенит» побеждал с минимальным счетом.
У махачкалинцев обратная ситуация — четыре тура без побед. Суммарно за это время команда Вадима Евсеева пропустила 11 мячей. Суммарно за чемпионат махачкалинцы пропустили 21 гол, больше только у «Родины» — 27.
Для петербургского клуба махачкалинцы — очень удобный соперник. «Зенит» никогда в своей истории не проигрывал «Динамо». Ни в официальных матчах (семь побед), ни в товарищеских (две победы и одна ничья).
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Зенит» — «Динамо». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
5
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
8
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
9
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
10
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|0 : 2
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|1 : 1
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1