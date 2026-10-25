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Зенит — Динамо Махачкала: прямая трансляция, где смотреть, счет и результат матча 12 тура РПЛ 25 октября 2026

Live

Сегодня, 09:00

«Зенит» — «Динамо» Махачкала: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 12-го тура чемпионата России.

Новое Ранее
9:35

«Зенит» — «Динамо» Мх: потери

У «Зенита» из-за перебора желтых карточек не сыграет защитник Роман Вега, а другой бразилец Вендел травмирован. Также по состоянию здоровья недоступен защитник Игорь Дивеев. У гостей травмированы защитники Александр Сандрачук и Идар Шумахов. Под вопросом появление вратаря Никиты Карабашева.

9:30

«Зенит» — «Динамо» Мх: личные встречи

В истории российского футбола команды провели семь официальных матчей — четыре в чемпионате и три в Кубке страны. Всегда побеждал «Зенит», но пять из семи побед петербургские футболисты одержали с минимальным счетом — 1:0 (трижды), 2:1 (дважды).

9:25

Форма махачкалинского «Динамо» в чемпионате России

Махачкалинское «Динамо» не побеждает на протяжении четырех туров. 6 сентября команда Вадима Евсеева дома переиграла «Родину» (2:0), после чего проиграла «Ахмату» (2:3), ЦСКА (1:3) и «Оренбургу» (0:4), а также сыграла вничью с «Акроном» (1:1).

9:20

Форма «Зенита» в чемпионате России

Команда Сергея Семака идет в РПЛ на серии из четырех побед. 5 сентября «Зенит» дома уступил ЦСКА (1:2), после чего выиграл у «Локомотива» (2:1), «Балтики» (3:2), «Краснодара» (3:2) и «Ахмата» (3:2).

9:15

Где смотреть трансляцию матча «Зенит» — «Динамо» Мх

Матч «Зенит» с «Динамо» из Махачкалы в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

9:10

Дата, место и время начала матча «Зенит» — «Динамо» Мх

Матч команд Сергей Семака и Вадима Евсеева состоится в воскресенье, 25 октября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

9:05

Дата, место и время начала матча «Зенит» — «Динамо» Мх

Матч команд Сергей Семака и Вадима Евсеева состоится в воскресенье, 25 октября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

9:00

В воскресенье, 25 октября, «Зенит» и махачкалинское «Динамо» сыграют в матче 12-го тура премьер-лиги.

Команда Сергея Семака набрала хороший ход. После сентябрьского поражения от ЦСКА зенитовцы побеждали в четырех турах подряд и перед отчетным туром вплотную приблизились к лидеру. Правда, каждый раз «Зенит» побеждал с минимальным счетом.
У махачкалинцев обратная ситуация — четыре тура без побед. Суммарно за это время команда Вадима Евсеева пропустила 11 мячей. Суммарно за чемпионат махачкалинцы пропустили 21 гол, больше только у «Родины» — 27.

Для петербургского клуба махачкалинцы — очень удобный соперник. «Зенит» никогда в своей истории не проигрывал «Динамо». Ни в официальных матчах (семь побед), ни в товарищеских (две победы и одна ничья).

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Зенит» — «Динамо». Присоединяйтесь!

9:00

В воскресенье, 25 октября, «Зенит» сыграет дома с махачкалинским «Динамо».

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
25 октября, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо Мх

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
8
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
9
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
10
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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