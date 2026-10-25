Семак — о победе «Зенита» над махачкалинским «Динамо»: «Аномальный матч. Четыре пенальти — такое встречается очень редко»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в домашнем матче 12-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (2:0).

Оба гола «Зенит» забил с пенальти. Всего же главный арбитр встречи Антон Фролов назначил в этой игре четыре одиннадцатиметровых.

«Предполагали, что матч для нас сложится очень непросто. Так и произошло. Махачкалинцы очень качественно сегодня оборонялись, были хорошо готовы функционально, двигались, прикрывали зону.

У нас в первом тайме не хватало той остроты и того количества голевых моментов, которые нам хотелось бы. Во втором тайме игра была значительно лучше. После того, как мы повели в счете, она чуть-чуть подраскрылась, и моментов стало еще больше. Но, к сожалению, с игры не получилось забить. И в этом отношении сегодня такой, аномальный матч, в котором было четыре пенальти — наверное, такое встречается очень редко.

Но в любом случае заслуженная, трудовая победа. Будем готовиться к следующим матчам. У нас непростые выезды — и Калининград, и Самара. Будем акцентированно готовиться сейчас к этим двум матчам.

Поздравляю наших болельщиков с победой. Сделали небольшой шажочек вперед», — сказал Семак на пресс-конференции.

После 12 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. У махачкалинского «Динамо» — 13 очков и 10-е место.

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