«Ротор» — «Урал»: прямая трансляция матча начнется в 16.30
15:00
В воскресенье, 21 ноября, состоится матч 15-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ротор» на своем поле примет «Урал». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.
Следить за матчем «Ротор» — «Урал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
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