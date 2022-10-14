Матч РПЛ «Ростов» — «Урал» начнется в 19.30 по московскому времени

14 октября в Ростове-на-Дону «Ростов» сыграет с «Уралом» в матче 13-го тура РПЛ. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Ростов» — «Урал». Видеотрансляция будет доступна на канале «Матч Премьер».

«Ростов» с 25 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Урал» — 12-я строчка и 10 баллов.

В 12-м туре РПЛ «Ростов» обыграл «Краснодар» (3:2), а «Урал» победил «Химки» (2:1).