Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:15

Корнеев назвал защитника ЦСКА Фукса неоперившимся птенцом

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев накануне дерби со «Спартаком» в 13-м туре РПЛ ответил на вопрос «СЭ», справятся ли Георгий Щенников и Кирилл Набабкин с Квинси Промесом и Александром Соболевым.

— Выпускать Набабкина и Щенникова против Промеса и Соболева объективно рискованно? С другой стороны, какие у армейцев есть еще варианты?

— Понятно, что в определенной степени их игра в центре защиты — мера вынужденная. Однако я бы не сказал, что Кирилл и Георгий проваливают матчи. Выглядят достаточно неплохо, хотя действуют и не без огрехов. Но, как вы заметили в своем вопросе, других вариантов у Федотова после травмы Дивеева сейчас, похоже, нет.

— Фукс опять не играет...

— Прошло немало времени, чтобы сделать выводы по этому защитнику. Увы, данный трансферный ход себя не оправдал. То бразилец залечивает травмы, а когда все же выходит на поле, то ошибается в довольно важных моментах. Тот же Роша сразу пришелся ко двору, моментально вписался в игру армейцев. Фукс же в тех редких матчах, когда мы его видим в деле, выглядит молодым неоперившимся птенцом, которого еще надо развивать. А времени уже нет и средства в него вложены...

Игорь Акинфеев. Акинфеев — номер 1 в РПЛ. Чалов играет тоньше Соболева. Как остановить Промеса? Почему Зиньковский в запасе? Корнеев — о составах ЦСКА и «Спартака»

После 12 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Спартак» располагается на третьей строчке — 25 очков.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 (мск).

Бруно Фукс
Георгий Щенников
Игорь Корнеев
Кирилл Набабкин
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин повторил худший старт в карьере. Он не набрал ни одного очка в двух матчах
Украинка Магучих номинирована на звание лучшей легкоатлетки 2022 года. Но ее победа станет скандалом
Мэр Харькова заявил о четырех взрывах
Лукашенко сделал «замечание» президенту Казахстана Токаеву
Пранкер Вован рассказал о случае разоблачения украинским политиком
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Акинфеев — номер 1 в РПЛ. Чалов играет тоньше Соболева. Как остановить Промеса? Почему Зиньковский в запасе? Корнеев — о составах ЦСКА и «Спартака»
Корнеев считает Акинфеева сильнее Селихова
Радимов считает ЦСКА фаворитом в матче со «Спартаком»
Руслан Литвинов рассказал о настрое на дерби с ЦСКА
Радимов считает, что у «Зенита» могут возникнуть проблемы, если «Нижний» откроет счет в матче
Губерниев — о предстоящем дерби: «Нужно конкурировать с «Зенитом» — ЦСКА, и «Спартак» может это сделать»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: «Нижний Новгород» может забрать Новикова на пост главного тренера только при условии выплаты неустойки
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости