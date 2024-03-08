Орещук: «Семак не гарантирует Артуру место в стартовом составе «Зенита»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил игру новичка «Зенита» Артура.

«Нельзя по одной игре оценивать. У каждого игрока разный срок адаптации. Гарантировано ли Артуру место в основе «Зенита»? Нет, у Семака точно такого не будет», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Артур перешел в «Зенит» из «Палмейраса» 8 января за 15 миллионов евро. В составе петербургского клуба бразилец сыграл 1 матч, в котором не отличился голевыми действиями. Контракт 26-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2027 года.