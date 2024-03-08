Агент Сафонов: «Динамо» рассчитывает на Кутицкого. Александру нужно доказывать»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Александра Кутицкого, рассказал о восстановлении игрока.

«Сашу постепенно готовят, он уже в общей группе. В матче с «Локомотивом» он был в заявке, на него рассчитывают. Но сейчас в «Динамо» конкуренция такая, которой, наверное, нет ни в одной команде РПЛ. На тренировках нужно доказывать все», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Кутицкий получил травму в матче ФОНБЕТ Кубка России против «Спартака» (3:0), который проходил 4 октября прошлого года.

В текущем сезоне 22-летний хавбек отыграл 6 встреч за «Динамо», в которых не отметился голевыми действиями. Контракт россиянина с бело-голубыми рассчитан до конца июня 2026 года.