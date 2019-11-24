Роман Березовский: «Не консультировался по заменам по ходу встречи»
13:40
Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский оценил игру команды в матче 17-го тура чемпионата России против «Уфы» (1:1).
— У нас был определенный план на игру, — рассказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Но замена Мевли нарушила его. Рассчитывали, что Мостовой больше времени проведет в атакующей зоне. Но где-то потеряли в атаке, так как ему пришлось играть на непривычной позиции, ему было тяжело.
Я не консультировался по ходу встречи. Просто мне пытались подсказать, на что обратить внимание, где проблемные зоны. Но про замены мне не советовали.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур
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