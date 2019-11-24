Роман Березовский: «Не консультировался по заменам по ходу встречи»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский оценил игру команды в матче 17-го тура чемпионата России против «Уфы» (1:1).

— У нас был определенный план на игру, — рассказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Но замена Мевли нарушила его. Рассчитывали, что Мостовой больше времени проведет в атакующей зоне. Но где-то потеряли в атаке, так как ему пришлось играть на непривычной позиции, ему было тяжело.

Я не консультировался по ходу встречи. Просто мне пытались подсказать, на что обратить внимание, где проблемные зоны. Но про замены мне не советовали.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр