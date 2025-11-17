Ролан Гусев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо»

«Динамо» объявило о назначении Ролана Гусева исполняющим обязанности главного тренера команды после ухода из клуба Валерия Карпина. Ранее об этом сообщал «СЭ».

17 ноября Карпин покинул «Динамо», заявив о желании сосредоточиться на работе в сборной России, которую он возглавляет с 2021 года.

Гусев является воспитанником «Динамо». На его счету 161 матч и 28 голов за основу бело-голубых. В тренерском штабе клуба специалист работает с лета 2023 года и уже исполнял обязанности главного тренера основной команды в конце сезона-2024/25 после увольнения Марцела Лички. Ранее он также тренировал молодежную команду ЦСКА.

По информации «СЭ», Сергей Игнашевич и Станислав Черчесов будут одними из кандидатов на пост главного тренера «Динамо». Также возможно долгосрочное сотрудничество с Гусевым.

«Динамо» с 17 очками занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. В 16-м туре команда дома сыграет против махачкалинского «Динамо» 23 ноября.