17 ноября, 19:30
Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция
Специалист решил сосредоточиться на сборной России.
Валерий Карпин через РФС объявил о решении прекратить работу в «Динамо» и полностью сосредоточиться на сборной России. Следим за новостями и реакцией по теме.
Кто может возглавить «Динамо»
— и.о. стал Ролан Гусев, не исключен вариант с его долгосрочной работой
— по данным «СЭ», среди кандидатур россиян рассматриваются Станислав Черчесов и Сергей Игнашевич
— по нашей информации, одним из иностранных кандидатов является Нури Шахин
Мостовой не прошел мимо новости об уходе Карпина
Бывший одноклубник Валерия Карпина, экс-звезда «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на отставку тренера и сказал «РБ Спорт» следующее:
«Смеюсь без остановки. Я сказал, что так будет еще тогда, когда «Динамо» только подписало Карпина. В футболе давно уже все придумано, хватит изображать «Смехопанораму». Хочу посмотреть на тех людей, которые приглашали Карпина в «Динамо». Зачем они это сделали? Человек, который продлил контракт со сборной, назначается в «Динамо»... Просто анекдот какой-то. Усидеть на четырех стульях невозможно, поэтому удивляться тут нечего. Этого нельзя было делать, вот и все. Вот и результат».
Статистика Валерия Карпина в «Динамо»: он на третьем месте — с конца
В 15 турах под руководством Карпина «Динамо» набрало 17 очков, одержав только четыре победы. Из 20 тренеров бело-голубых, добравшихся до этой отметки, худший результат показывали лишь двое — чех Ярослав Гржебик в 2004 году и Юрий Семин в провальном 2006-м. Ненамного лучше сработали клубные легенды — Алексей Петрушин и Александр Новиков.
Рекордный результат (35) принадлежит Адамасу Голодцу. Правда, его 15 матчей были разделены на два захода — девять в 1993-м и шесть в 1995-м. 33 очка в последовательных 15 турах набрал в начале прошлого десятилетия Дан Петреску, мощно стартовали и Константин Бесков с Сергеем Силкиным.
Карпин отказался от неустойки при разрыве контракта с «Динамо»
Валерию Карпину полагалась компенсация в размере 50 процентов от зарплаты до конца контракта, однако он заберет лишь ту часть, которую фактически заработал на момент расставания с клубом, сообщает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.
При этом Telegram-канал «Мутко против» отмечает: Карпину не полагалась компенсация, поскольку он написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев обратился к болельщикам
«Дорогие болельщики «Динамо»! Мы понимаем, что в последнее время чувствует каждый из вас — результаты в первой части сезона никого не оставляют равнодушными. Поверьте, все в клубе переживают не меньше, чем вы, преданные фанаты, которые всем сердцем с командой. Безразличия в «Динамо» нет и быть не может, все упорно работают для того, чтобы ситуация изменилась к лучшему — и чтобы рано или поздно сбылась наша общая мечта.
Сейчас на тренерском мостике произошли изменения. Хотелось бы поблагодарить Валерия Георгиевича Карпина за работу, за самоотдачу — он искренне радел за «Динамо» и результаты команды. Давайте вместе пожелаем удачи исполняющему обязанности главного тренера и окажем штабу и футболиста максимальную поддержку.
Сделать это может каждый из вас. До конца календарного года осталось лишь четыре матча, два из которых, против Махачкалы и «Зенита», «Динамо» проведет на домашнем стадионе, а еще одна против «Спартака» тоже пройдет в Москве. Убежден, что любой истинный болельщик в столь непростой момент будет рядом с командой, и наши трибуны станут гнать футболистов вперед, к победам. Друзья, справиться с трудностями мы сможем вместе. Только Яшин — только «Динамо»!» — сказал Ивлев.
Экс-тренер «Боруссии» может возглавить «Динамо»
По информации «СЭ», одним из кандидатов на пост главного тренера «Динамо» является Нури Шахин.
С сентября 37-летний турок возглавляет турецкий «Истанбул Башакшехир». Ранее он работал в дортмундской «Боруссии» (с июля 2024 по январь 2025 года).
Губерниев отреагировал на уход Карпина из «Динамо»
Известный ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев для «СЭ»:
«Эксперимент с совмещением признан неудачным. Нужно концентрироваться на чем-то одном. Погонишься за двумя зайцами — ни одного не поймаешь. Сейчас «Динамо» буксует, и у сборной тоже появился синдром «Динамо». Поэтому, как говорил Олег Николаевич Ефремов: «С этим пора кончать!» Вот и закончили. Один конец обрубили. Желаем успехов «Динамо» без Карпина и сборной с Карпиным. Надеюсь, что теперь работа Валерия Георгиевича в сборной будет успешнее. А вот кейс «Динамо» интересен. Если придет новый тренер и будет результат, то это будет отлично. А если его не будет, то все можно валить на предшественника. И будут правы, потому что в первом круге было потеряно много очков».
Валерий Газзаев считает, что Карпин правильно расставил приоритеты
Бывший главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Газзаев в комментарии «СЭ» поддержал решение Валерия Карпина сосредоточиться на работе в национальной команде.
«Полностью поддерживаю его решение! Разумно. Надо было уже расставить приоритеты. Валерий Георгиевич выбрал сборную. Это его выбор, причем обоснованный. В национальной команде Карпин довольно неплохо работает: провел 30 матчей, потерпел всего одно поражение! Нужно спокойно продолжать трудиться в сборной. Я же говорил, что ему станет легче. Он и сам это скоро ощутит. Слишком большой была нагрузка, которая мешала давать результат и там, и там», — сказал Газзаев.
Колыванов предположил, что Карпин устал
Бывший футболист «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов для ТАСС:
«В мире нет такой практики, чтобы главный тренер сборной еще и клуб тренировал. Мне кажется, что он бы продолжил, если бы в «Динамо» результаты были получше. А тут еще и поражение от Чили в сборной, с Перу вничью сыграли. Он уже взрослый, поработал в сборной, в «Ростове», в «Спартаке», понимает долю ответственности. Тут нужно было определиться, сделать выбор. Нужно одной работе отдаваться полностью, как главный тренер сборной должен ездить, на сборы приезжать, просматривать игроков. Все логично. Я думаю, что он сам устал. Когда у тебя все нормально в сборной и клубе, это одно. В «Динамо» нужен результат однозначно, совсем другие вопросы, когда ты привел футболистов, идешь на десятом месте с не очень хорошей статистикой».
Глушаков поддержал Карпина
«Ну и правильно, Георгиевич! Надо сосредоточиться на сборной, пока пересмотришь всех этих футболистиков...» — написал экс-футболист сборной России, «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков в своем Telegram-канале.
Марцел Личка готов вернуться в «Динамо»
Анатолий Николаев, агент бывшего главного тренера «Динамо» Марцела Лички, сообщил о готовности чешского специалиста вернуться в московский клуб.
«Марцел готов вернуться в «Динамо». В последнее время контактов между ним и клубом не было, но я общался с «Динамо» по поводу Лички. Говорил им, что не плохо бы Марцелу возглавить клуб и вернуться к тому, что начинали», — сказал Николаев Sport24.
Личка тренировал динамовцев с 2023 по 2025 год. С ним бело-голубые были в победе от золота в чемпионате-2023/24, а расставание произошло на финише сезона-2024/25.
Игнашевич — один из кандидатов на пост главного тренера «Динамо»
По данным «СЭ», одним из кандидатов на пост главного тренера «Динамо» будет Сергей Игнашевич. 46-летний специалист возглавлял «Торпедо» и «Балтику».
Ранее «СЭ» сообщал, что в числе кандидатов будет Станислав Черчесов, а также возможно долгосрочная ставка на Ролана Гусева.
Погребняк не удивлен решением Карпина
Быший форвард сборной России, «Спартака», «Зенита» и «Динамо» Павел Погребняк в комментарии Sport24:
«Уход Карпина меня не удивил. Это абсолютно верное решение. Никто не знает, как бы сложилась его судьба за эти два тура до паузы. Может, мы возвращаемся к международным играм, поэтому Карпин и хочет сосредоточиться на одной команде. А, может, был нужен такой стратегический ход уйти по собственному желанию. Карпин — опытный специалист. Он умеет мыслит наперед и принимать правильные решения. Не думаю, если команда шла бы на первом месте, Карпин бы ушел. Основная причина его ухода в результатах».
Колосков: «Уход Карпина — это сенсация»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков для ТАСС:
«Он никогда не намекал на то, что в ближайшее время сделает выбор, несмотря на то что все больше и больше его соратников говорили о том, что нужно его сделать. Но он хранил гордое молчание, вдруг сегодня такая, казалось бы, сенсация, с одной стороны, это действительно так. Неожиданно, почему именно сегодня. Потому что сборная России соберется в лучшем случае в марте, никаких забот, можно было бы довести до зимней паузы клуб, осталось немного игр . Но то, что сделан выбор, правильно абсолютно. Насколько это своевременно — не мне судить, какой был разговор, кто настаивал на уходе и так далее. Это тайна, может быть, которую когда-то раскроют. Насколько своевременно — однозначного ответа нет».
Аршавин считает, что Карпин совершил мужской поступок
«Мне кажется, что это мужской поступок. Уходить самому всегда сложнее, нежели когда тебя увольняют. В последнее время неудовлетворительные результаты были и у сборной, и у «Динамо». Наверное, Валерий Георгиевич справедливо рассудил, что лучше в одном месте хорошо, чем не очень везде. Желаю ему удачи и думаю, что у него, как и прежде, будет лучше получаться со сборной», — приводит «РБ Спорт» слова экс-форварда сборной России Андрея Аршавина.
Семин: «Нужно сосредоточиться на работе в сборной»
Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин для «СЭ»:
«Уверен, что в ближайшем будущем будет много официальных матчей у сборной России. Валерию Карпину нужно сосредоточиться на главной команде страны. Он принял решение, молодец, что сам. За мужество и его позицию не должно быть никаких обид у «Динамо». Мне кажется, это решение правильное».
Генсек РФС назвал верным решение Карпина
«Уверен, что его полный фокус на национальной сборной — правильное решение Валерия Георгиевича. У национальной сборной впереди новый календарь игр, новые задачи. Наша команда обновляется, в ней появляется все больше молодых игроков. Не стоит забывать также, что глобально в зоне ответственности главного тренера первой команды находится весь институт национальных сборных, молодые футболисты, которые постучатся в дверь главной команды через два-три года, постоянная подготовка резерва. Поэтому такая работа требует не только много времени, но и полной вовлеченности», — приводит пресс-служба РФС слова генерального секретаря организации Максима Митрофанова.
Реакция Быстрова на уход Карпина из «Динамо»
Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров для «СЭ»:
«Отличная новость для всех! Теперь тренер сборной может спокойно работать».
Как стало известно «СЭ», исполнять обязанности главного тренера «Динамо» после ухода Валерия Карпина будет Ролан Гусев.
Обращение Карпина к болельщикам «Динамо»
«Динамо» разместило обращение Валерия Карпина, которое отличается от сообщения РФС.
— Каждому из нас в жизни и в работе порой приходится делать тяжёлый выбор. Проанализировав всё, что происходило в последнее время, я принял для себя непростое решение — завершить работу в «Динамо». Это не было секретом, с самого начала мы договаривались о том, что сборная России является для меня основным местом работы. Думаю, каждый понимает, что это приоритетная задача. Невозможно переоценить роль национальной команды для всего нашего спорта в нынешних условиях, для всей нашей огромной страны. Мы все — и я, и Российский футбольный союз, и «Динамо» — понимали, какие потенциальные риски несёт в себе совмещение. В том числе риски для моей семьи, с которой я практически не вижусь, так как трудился с максимальной самоотдачей и вовлечением в работу обеих команд — по-другому просто не могу.
Тем не менее, жизнь показала, что всё-таки нужно выбирать. Покидая клуб по собственному желанию, хочу поблагодарить «Динамо» и руководство бело-голубых за всестороннее содействие и профессионализм на протяжении всего периода работы, тренерско-административный штаб и игроков — и, конечно, отдельное спасибо динамовским болельщикам, которые проявляли терпение и продолжали поддерживать команду всегда, независимо от результатов. Убеждён, что «Динамо» обязательно достигнет тех амбициозных целей, которые клуб ставит перед собой, у него всё для этого есть.
Я же, как и раньше, буду прилагать все силы в качестве главного тренера сборной России.
Валерий Карпин
Официальное сообщение «Динамо» об уходе Карпина
«Футбольный клуб «Динамо» информирует, что главный тренер Валерий Карпин завершил работу в «Динамо» по собственному желанию. О дальнейших изменениях клуб объявит позднее. Благодарим Валерия Георгиевича за проделанную работу и желаем успехов во главе сборной России», — говорится в сообщении бело-голубых.
Аленичев поддержал Карпина
Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».
«Решение Карпина — мужское и правильное. Совмещение мешает национальной сборной. Во время осенней серии матчей было заметно, что неудачи в «Динамо» перед очередным УТС национальной команды сразу же отражаются на игре сборной. Мне кажется, что с этим связаны и неуверенная игра с Иорданией в сентябре, и особенно неудачные ноябрьские встречи с Перу и Чили. В любом случае хочу пожелать своему старому товарищу удачи со сборной!» — сказал Аленичев «СЭ».
56-летний Карпин возглавил «Динамо» в начале лета 2025 года и подписал с московским клубом трехлетний контракт.
О назначении Карпина объявили в прямом эфире «Что? Где? Когда?» на Первом канале вечером пятницы, 13 июня. Бело-голубые в релизе подчеркивали, что стороны заключили соглашение на сутки раньше — 12 июня, в День России.
После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
Сообщение РФС в тот же момент разместили аккаунты сборной России. При этом «Динамо» пока никак не отреагировало на новость.
О том, что Валерий Карпин может покинуть «Динамо» до старта второго круга РПЛ, «СЭ» сообщил первым в ночь на 12 ноября.
По нашим данным, в «Динамо» были недовольны выступлением команды в текущем сезоне, качеством игры, атмосферой в коллективе и рядом высказываний Валерия Карпина, в которых московский клуб выглядит не в лучшем свете. Положение главного тренера стало шатким, при этом был вполне возможен вариант, при котором расставание случится уже в ноябрьскую паузу на матчи сборных.
«У Карпина в «Динамо» был полный карт-бланш. Но он, похоже, закончился»: материал шефа отдела футбола «СЭ» Константина Алексеева о ситуации на 12 ноября.
Карпин: «Моим единственным приоритетом остаются результаты сборной»
РФС публикует официальное обращение главного тренера сборной России Валерия Карпина. Специалист с сезона-2025/26 работал по совместительству в «Динамо».
— Уважаемые болельщики, сегодня я принял решение завершить работу в московском «Динамо» и полностью сосредоточиться на национальной сборной России. Это взвешенное и продуманное решение.
Хочу выразить благодарность руководству, игрокам, всем сотрудникам клуба и, конечно, болельщикам «Динамо». Это был важный период, и я ценю доверие и поддержку, которые чувствовал каждый день. У клуба есть всё, чтобы двигаться дальше и добиваться высоких результатов, и я искренне желаю команде успехов.
Сегодня моим единственным приоритетом остаются результаты национальной сборной, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды на международный уровень. Для этого нам всем предстоит большая работа.
Валерий Карпин, главный тренер национальной сборной России
