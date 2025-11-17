Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:18

Карпин объявил об уходе из московского «Динамо»

Сергей Ярошенко
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера московского «Динамо». Специалист решил снова сосредоточиться на работе с национальной командой.

«Уважаемые болельщики, сегодня я принял решение завершить работу в московском «Динамо» и полностью сосредоточиться на национальной сборной России. Это взвешенное и продуманное решение.

Хочу выразить благодарность руководству, игрокам, всем сотрудникам клуба и, конечно, болельщикам «Динамо». Это был важный период, и я ценю доверие и поддержку, которые чувствовал каждый день. У клуба есть все, чтобы двигаться дальше и добиваться высоких результатов, и я искренне желаю команде успехов.

Сегодня моим единственным приоритетом остаются результаты национальной сборной, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды на международный уровень. Для этого нам всем предстоит большая работа», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

56-летний тренер возглавил «Динамо» в июне 2025 года и подписал с московским клубом трехлетний контракт. После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее «СЭ» сообщал, что в «Динамо» недовольны выступлением команды в текущем сезоне, а также рядом высказываний Карпина, в которых московский клуб выглядит не в лучшем свете, а потому расставание со специалистом может произойти в ноябрьской паузе на игры сборных.

Валерий Карпин.Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
Читайте также
Зеленский и Макрон больше минуты стояли молча на совместной пресс-конференции
Холанд покупал 70 бургеров и заставил извиняться самого Гаттузо. Сборная Норвегии впервые за 28 лет едет на ЧМ
Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
Экс-премьер РФ и иноагент Касьянов внесен в список террористов и экстремистов
Трамп призвал опубликовать файлы Эпштейна. Что пишут СМИ
Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
Популярное видео
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Генсек РФС Митрофанов: «Фокус на национальной сборной — правильное решение Карпина»
Карпин обратился к болельщикам «Динамо» после ухода из клуба
«Динамо» объявило об уходе Карпина с поста главного тренера
Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция
Сафонов — о матче с Перу: «Пару дней был в печали. Пропускаешь такие голы и сразу понимаешь, что можешь лучше»
Дивеев заверил, что Обляков сможет сыграть в дерби со «Спартаком»
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
«Моим единственным приоритетом остаются результаты сборной России». Карпин объявил об уходе из «Динамо»
Игнашевич — один из кандидатов на пост главного тренера «Динамо»
Глушаков поддержал решение Карпина уйти из «Динамо» и сосредоточиться на сборной России
Семин — об уходе Карпина из «Динамо»: «В ближайшем будущем у сборной будет много официальных матчей. Нужно сосредоточиться»
Генсек РФС Митрофанов: «Фокус на национальной сборной — правильное решение Карпина»
Быстров назвал отличной новость об уходе Карпина из «Динамо»: «Теперь тренер сборной может спокойно работать»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ToLkUnet

    За своей следи старый мудень

    17.11.2025

  • henri71

    Вот динамики влетели с трехлетним контрактом Карпина

    17.11.2025

  • Skorz.

    По мне ,так это дымовая завеса от Карпина ,что бы сразу с двух мест не турнули одновременно . А что , так можно ? Убежал /мол устал от логистики/ в Москву, переманил из Ростова игроков, что было в Динамо...развалил и решил сосредоточиться на Сборной ???) Его спасает , что в Сборную , людей в "шляпах" у дверей нет и очередей не наблюдается . Валера , так и хочется тебе сказать ---Взялся .... за грудь , делай что нибудь !)

    17.11.2025

  • Семён Фадеич

    Все так за Динаму переживают....Можно подумать.

    17.11.2025

  • rustov

    Очень рад за Динамо. Команда и ее болельщики заслуживают большего. Удачи динамовцам! (болельщик ЦСКА).

    17.11.2025

  • H R

    Eсли делаете ставки -> infostavki.ru

    17.11.2025

  • ScYLa

    А ещё про неустойку озвучьте плиз. Отказался иль не положено?

    17.11.2025

  • Rosinant

    ...но всё что сделал, обернулось пылью

    17.11.2025

  • Vyacheslav Fedotov

    А усерались так что полуфинал лиге чемпионов с таким тренером, никак не меньше

    17.11.2025

  • Ни кто кроме нас

    ржу не могу :rofl::rofl::rofl::rofl:

    17.11.2025

  • blue-white!

    Новиков уже был, пусть Гусь попробует...

    17.11.2025

  • Гуго Оберштейн

    ..и я ценю доверие и поддержку, которые чувствовал каждый день ============= Бу-га-га

    17.11.2025

  • Ни кто кроме нас

    Кто и зачем его туда брал??? Пусть этот человек или группа людей ответят. Задолбали уже эксперименты ставить

    17.11.2025

  • blue-white!

    Слабак...

    17.11.2025

  • AlexCS4

    Уходят лучшие. Такой молодой. Ему бы еще работать и работать. Не успел в Москву перетянуть Ваханию и Мелехина, кинул ребят. Динамо осиротело.

    17.11.2025

  • H R

    Если дeлаете ставки -> infostavki.ru

    17.11.2025

  • SuperDennis

    . дак ты, Валера! Карму себе подпортил конкретно!

    17.11.2025

  • blue-white!

    Отправить обратно в Ростов...

    17.11.2025

  • Sandy45

    Семак, отдел футбола СЭ идет за твоей шкуркой. Ты следующий)

    17.11.2025

  • spar001

    а гендира и Личку теперь вернут?:grin:...

    17.11.2025

  • Dexterous

    Решил оставить более легкую задачку. Без стресса и решения задач. Молодец, Валера. 2 зарплаты за такое получать - это было уже просто перебор. Теперь снова как Дон Кихот с мельницами будешь продолжать воевать.

    17.11.2025

  • Mick Shelby

    Вы абсолютно правы! +

    17.11.2025

  • blue-white!

    Ура, скатертью дорога! Значит не зря сходил на Ахмат и Акрон и кричал с трибуны "Валера убирайся"!

    17.11.2025

  • Sergey Sparker

    Знатно нагадил доносчик клубу! Сейчас придется г...но разгребать. Зато с агентов откан немалый поимел.

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Всем известно, что у них длинные руки.

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Тогда уж лучше на Юпитер. "Там очень до хрена ядерных осадков".

    17.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Его ушли. Старается изобразить хорошую мину, при хреновой игре.

    17.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Примерно как " армейцы играют второй матч в составе сборной и физически не восстановятся к дерби, а из Спартака никого не вызвали ". Информацию можно накидывать таким образом, что вывод о том, что Деян мучал сам себя, станет аксиомой. Кстати, как и полный непрофессиональный накат медиарастов о регулярном изменении схем игры.

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Эээ... Ммм... Все будем гордиться! Вопрос только чем и когда.)

    17.11.2025

  • NF

    Начало конца? Или вновь сказали, что война скоро закончится?..

    17.11.2025

  • Saiga-спринтер

    ЦСКА - это не - цска

    17.11.2025

  • Sandy45

    Хорошо подгадил. Назавел мусора в команду, слил первый круг и слинял- разгребайте сами... И этот мусор оставили в сборной... Дюков такой же что ли? Ворон ворону?

    17.11.2025

  • Sergey Sparker

    На Марс его надо отправить! У нас будет приоритет - Роттенберг на Марсе! Илону Маску такое и не снилось.

    17.11.2025

  • Zuschauer

    А я как болельщик футбольного Динамо только что пожертвовал интересами клуба ради Сборной. Нам есть чем гордиться или гордиться будет Родина?

    17.11.2025

  • TokTram_

    Спартак в этом плане - не показатель от слова "совсем". Там у менеджмента "свой путь".

    17.11.2025

  • Iron Maiden

    Правильное решение. Если нет результата тренер должен уходить. А не говорить как Черчесов я не могу бросить команду, я остаюсь до конца, до конца контракта.

    17.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    По мужски поступил . Сам ушёл . Не стал ждать , когда пнут .

    17.11.2025

  • Sergey Sparker

    А вот на хрена он сборной нужен? Это большой, большой вопрос.

    17.11.2025

  • knight templar

    Поздравляю динамиков! Отмучились. Осталось еще провести чистку состава от всего того шлака что валерка с собой притащил

    17.11.2025

  • 1_sport

    Честно мне пока не нравится Карпин как тренер. Не нравится его манера вечно наезжать на интервью, отвечая вопросом на вопрос. Мне все равно кто тренирует Динамо, т.к. я не болельшик Динамо. Но, Карпин еще раз показал себя как честный и порядочный человек, заслуживающий уважения за свои человеческие качества! Он не стал сидеть до последнего, пока его не выпнут, но лишь бы получить компенсацию, не ныл до уволнения, что плачет по семье, но мучается и сидит тут, тренируя. Одним словом Молодец!

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Да, та ещё неделька для тренерского цеха

    17.11.2025

  • Мишандос

    Едем на чм 2026?)

    17.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    ...чтоб Кафку сделать былью.

    17.11.2025

  • TokTram_

    Какова судьба Осипенко, Глебова, Бахи? Дубль?

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Пан Ёжик расколет даже тренера ДР Конго. Тот у него на русском заговорит.

    17.11.2025

  • TokTram_

    Станок, прежде всего, сам себя мучал.

    17.11.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    И Станкович несколько дней назад.

    17.11.2025

  • fell62

    если сам , то кукиш , а неустойка )))

    17.11.2025

  • ровнов

    Мистер Алексеев, откликнитесь. Второго тренера Ваш отдел уволил. Ну и гг... же Вы.

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Между делом, он мог бы и фигуристок тренировать. Ибо хоккей и фигурное катание очень похожи.

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ничего, когда к допросу приступит пан Ёжик, расскажет всё и даже больше!

    17.11.2025

  • TokTram_

    Братским - поздравления! Ух, сколько болел "Динамо" сегодня будут отмечать ))) Есть повод!

    17.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    В итоге Валера оказался мужиком. Ушел и из Ростова без неустойки,и из Динамо. В отличие от многих меркантильных личностей.

    17.11.2025

  • Олег Воробьёв

    Даже на ГРУ надавили.

    17.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Преподаватель физического воспитания (в простонаречье - физрук) весьма нужная профессия. Валере-веринскому никогда да этого уровня не добраться.

    17.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    В неделе - семь дней. Этому нестандартному тренеру, ломающему все стереотипы профессии, по силам также возглавить регбийный, гандбольный, волейбольный, баскетбольный и ватерпольный клубы. Тренерского дня каждому клубу вполне хватит для управления. Это - не совмещение, это - переключение, чтобы избежать выгорания. Главное - мотивация и монетизация.

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Кудашов пока так ни в чем и не признался.

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Как болельщик хоккейного "Динамо", пожалуй, соглашусь. Иногда приходится жертвовать интересами любимого клуба ради чего-то более важного.

    17.11.2025

  • 555 555

    Вы правы. В стране ещё много мест,где Роман Борисович ещё не оставил свой след.

    17.11.2025

  • Упёртый русский

    Алексеев дохныкался... Если придёт Гусев, останутся примерно на этих местах, может, доберут пару позиций. Если эвропеиоид Личка - добро пожаловать в первую лигу. Это будет суровый и справедливый урок для Алексеева, жаль только истинных динамовских болельщиков...

    17.11.2025

  • SuperDennis

    Валера, теперь второй мужественный поступок! Сборная!!!

    17.11.2025

  • serZheo

    Странный выбор... Обычно клуб в приоритете. Что-то тут не так...

    17.11.2025

  • ТИМ

    Самодур ушёл, и слава богу ...

    17.11.2025

  • Filin63

    Привет. Ну хватит ржать. Валера вообще не тренер. Скорее диетолог, может только коллории считать и запрещать сладкое есть. В Ростове все делал Альба.

    17.11.2025

  • AнaлoГoвнет

    смешной зуммер кол лории

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Днём - Кудашов, вечером - Карпин. Опять репрессии в МВД. Новый тридцать седьмой!

    17.11.2025

  • SuperDennis

    Спасибо, Валера, ты сделал одолжение динамовцам! Возможно, без тебя в этом сезоне клуб теперь сможет побороться за место в первой 5-ке! Мужественный поступок, сколько неустойка? )))))

    17.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Кто будет тренером Динамо - то перпендикулярно. Лишь бы соперник для ЦСКА был хороший.

    17.11.2025

  • Владислав

    Набрали под него игроков, а будут ли они нужны новому тренеру?

    17.11.2025

  • Filin63

    Валера нп тренер, кто ещё не понял? В Ростове все делал Альба, а Валера может только коллории считать.

    17.11.2025

  • Zuschauer

    Уважаемый пан, но давайте признаем, что футбол-хоккей важные, но и не наиважнейшие приоритеты текущего момента. А гений Романа Борисовича достоин направления именно на наиважнейшие. На освоение космоса, Заполярья, Антарктиды, морских глубин. Мы, болельщики Динамо, жертвуем гений Романа Борисовича на нужды Родины.

    17.11.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    не дай бог!Хотя с нашими руками...

    17.11.2025

  • AнaлoГoвнет

    Давай в Спартак, место вакантное

    17.11.2025

  • Максим Черный

    кучерявая тряпка....

    17.11.2025

  • iich

    "Была без радости любовь, разлука будет без печали" © М. Ю. Лермонтов.

    17.11.2025

  • Врн36

    На кого следующего будет оказываться давление. Предполагаю на Приветовича

    17.11.2025

  • Zулус

    зачем им пилить деньги? они уже попилили химкинский лес...

    17.11.2025

  • Адекватный спартач

    Валера не играет в "тренера" так, как это делает Ротен или Царь.

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Кстати, в Динамо могли бы сэкономить на неустойках и просто поменять Кудашова и Карпина местами. В рамках оптимизации.

    17.11.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    не хами!

    17.11.2025

  • the gathering !

    Недаром нефтяной проныра, который за версту людей чует, дал ему погоняло "Сбитый летчик"

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, Зачем нам быль - не знаем до сих пор... (с).

    17.11.2025

  • Ingvar1999

    Может быть, у него еще и хватит мозгов играть в тренера...

    17.11.2025

  • Slim Tallers

    И это правильно. Не нужно доводить до позора. Теперь понятна фраза Карпина о том,что Динамо не вылетит 200 процентов.

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    А мы привыкли и нам нравится (с).

    17.11.2025

  • Ingvar1999

    Хорошо же он "сосредоточился" на работе со сборной - в двух последних матчах с самой худшей и второй командой с конца Южной Америки на своих полях набрать одно очко. И те команды прилетели не самым сильным составом, и лететь им надо было через половину земного шарика... А в сборной - перед дерби Спартак-ЦСКА вызвать в сборную пять армейцев и ноль спартаковцев...

    17.11.2025

  • hottie

    Главный сбитый летчик ушел, но кому-то предстоит из остальных таких же накупленных под Карпина сделать команду. Зато теперь у нового тренера время будет экспериментировать почти до следующей осени, тк задачи уже вряд ли стоят. Разве что только не опуститься в зону стыков. А Валера будет дальше Иордании всякие кошмарить.

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Под Романа Борисовича можно и баскетбольный клуб создать.

    17.11.2025

  • За спорт!

    Логично, низкое место Динамо главный нежданчик первого круга.

    17.11.2025

  • Саша44

    Троекратное "УРА". Этот чудак на букву "М" предал "Ростов", предал "Динамо", обнадёжив их высокими результатами, заработал около десяти млн. долларов и по лёгкому смылся или слился. Предав единожды, будет предавать всех всю оставшуюся жизнь. Конченый тип и тренер-неудачник. А ведь прав оказался Федун, назвав его сбитым лётчиком, как в воду глядел. Поздравляю российский футбол и российских болельщиков, что одним мерзавцем стало меньше.

    17.11.2025

  • болельщик35

    Уррраааа!!!

    17.11.2025

  • AнaлoГoвнет

    ДобилиСЬ

    17.11.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    она не потопляема!Хоть один болельщик Динамо в клубе появился!

    17.11.2025

  • the gathering !

    Торпедо Армавир ждёт великого тренера. По факту как тренер оказался физруком, потом конечно будет говорить, что игроки не тянули ту интенсивность которую он пытался им ставить

    17.11.2025

  • Ботокс007

    18 июля 2025г. Прогноз журналистов СЭ. Какое место по итогам чемпионата займет Динамо Карпина? Алланазаров - 2-е. Волотко - 2-е. Чернов - 2-е. Рабинер - Карпин сделает ставку на Кубок, который и возьмет, завоевав свой первый трофей. М-да...

    17.11.2025

  • albou2

    Ромку на царство!

    17.11.2025

  • Zuschauer

    С какой целью затесываетесь в наши ряды?

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Роман рождён, чтоб сказку сделать былью.

    17.11.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    кому нужна эта сбродная!

    17.11.2025

  • Олег Воробьёв

    Так и будет.Я бы на месте болельщиков Динамо насторожился...

    17.11.2025

  • ToLkUnet

    Ротенберг решил совместить оба Динамо

    17.11.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Так это динамовские гении совместили!

    17.11.2025

  • bvp

    Правильно, сборную ждут без преувеличения важнейшие матчи.

    17.11.2025

  • Олег Воробьёв

    Ёжик в восторге!! Как бы не спился на радостях.

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Спасибо

    17.11.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    не,они деньги пилить будут!

    17.11.2025

  • AZ

    А лучше бы из сборной. В Динамо все таки меньше масштаб вреда)))

    17.11.2025

  • КОТЛИН

    Это не он прекратил сотрудничество, а его прекратили! И сборную тренировать он не имеет никакого права. Нет у него результатов. Сбитый летчик!

    17.11.2025

  • ФОКСИ

    А из сборной истерик-бесполезность не собирается податся?.....

    17.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Валеру бы и со сборной не мешало бы выгнать.....

    17.11.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Ну четыре игры его.Нужен хороший тренер,который бы поднатаскал Гусева.

    17.11.2025

  • Иван

    мощная неделя выдалась в РПЛ

    17.11.2025

  • Mihail2703

    Прям праздник какой-то

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Три сегодня, ещё Гру ушёл из Трактора. Плюс Сибирь позавчера Буцаева уволила.

    17.11.2025

  • Ganimed

    Надеюсь, что Валере дали понять, что мы скоро вернёмся и нужно сосредоточиться на сборной, чтобы она вернулась и как обычно, брала титулы:trophy:Летчики и фантазеры в нашем руководстве, нам ну совсем, не нуны:upside_down:

    17.11.2025

  • Деп Б.Охта

    Всех денег не заработаешь. Всё есть. А на хлеб с маслом хватит и зарплаты тренера сборной.

    17.11.2025

  • ninasuss

    Ну наконец то :beers::beers::beers: Бухаем Динамики!!! :joy: Дайте Гусеву поработать!

    17.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Веринский Валера - и как простой инженер .. на одну зарплату. Обедневшая жена не сможет ежеквартально летать на Сейшелы бизнес-классом.

    17.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    А если Рома Ротенберг возглавит футбольное динамо???.....я уже ничему не удивлюсь....:grin:

    17.11.2025

  • Серж

    Все по делу--- нет игры , нет результата, только его и со сборной вряд ли будет, все эти товарняки с посредственными командами , так себе результат...

    17.11.2025

  • Гарик дед-внук

    Поздравляю болельщиков Динамо! От души.

    17.11.2025

  • Zулус

    кого вы видете на посту главного тренера вашего хорошего соперника фк динамо? поздрааляю с прошлогодним юбилеем-55 лет боления за цска.

    17.11.2025

  • Zuschauer

    blue-white уволил таки. Новикова-то зовем из Нижнекамска или Гусев, тренер-чемпион?

    17.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Вот гнида, а зачем соглашался??? Понятно, что титулы. $$$$$$$$$

    17.11.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Что-то я даже зауважал его за такое решение.Страшно,кого приведут нового Соловьёв и кампания...Нет им веры!

    17.11.2025

  • Александр Селиверстов

    Валера! Не верю.

    17.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Ну вот....сейчас динама как рванёт по бездорожью, аж пыль столбом...:joy::joy::joy:

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Думаю, Роману Борисовичу Ротенбергу по силам возглавить оба клуба, и хоккейный и футбольный. Прежде в истории спорта такого не случалось.

    17.11.2025

  • МАО

    Два - это не куча.

    17.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Они друг другу не походят...это очевидно....правильное решение...

    17.11.2025

  • Millwall82

    и полностью сосредоточиться на национальной сборной России(с) неужели кто-то и в 3 раз в эту ерунду поверит? В РФС и любом дальнейшем клубе РПЛ.

    17.11.2025

  • МАО

    Забирать вторую полвоину из Ростова. Или вернуть всех туда.

    17.11.2025

  • МАО

    Всё. Пропала сборная.

    17.11.2025

  • Jean4

    Как так то, Валера? Глядя на Станковича решил уйти? Даже пол года не проработал и что теперь Динамо делать со половиной состава Ростова? :smile:

    17.11.2025

  • GeoMaS

    - "Это взвешенное и продуманное решение." Нет, это вынужденное решение. Взвешенным и продуманным было бы решение отказаться сразу от предложения Динамо.

    17.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Валеру-веринского "ушли", но он постарался сделать благостную физиономию .. при хреновой постановке. Болельщиков "Динамо" можно искренне поздравить с окончанием клоунады тренерского недоучки. Родному ЦСКА нужна хорошая команда/соперник "Динамо". Ибо только в конкуренции и армейская команда будет сильнее. - Болельщик Центрального Спортивного Клуба Армии с 1969 года во всех видах спорта.

    17.11.2025

  • JustТИХОНОВ

    Почему? Я, например, был бы не против, чтобы Карпин сменил Адиева. Не Осинькин, конечно, но всяко лучше Мусаевича

    17.11.2025

  • Олег Воробьёв

    Роман Борисыч,выбирай!)

    17.11.2025

  • 555 555

    Ретроградный Меркурий сегодня на многих повлиял. У динамовцев второй день праздник,как они думают.

    17.11.2025

  • Dimario

    Валера, не верим!

    17.11.2025

  • Faierman 32

    Созрел)

    17.11.2025

  • Serg D

    Идея хорошая! Главное и свой, и точно при нем хуже не будет! Глядишь и при ВиктОре победы пойдут))!

    17.11.2025

  • Врн36

    :rofl::rofl::rofl:

    17.11.2025

  • Айболит66

    Может и мальчика рому из хоккейного Динамо захватит заодно?

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Кучно пошли...

    17.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Понедельник день тяжелый))

    17.11.2025

  • Berkut-7

    Поборолся за чемпионство и хватит....Тамара Ивановна , пригласите следующего из коридора, пусть заходит голубчик.

    17.11.2025

  • mikeV

    а вот сборной не повезло...

    17.11.2025

  • Millwall82

    замахнулся на сб. Италии, а что, а вдруг? Пришлет им нарезки лучших матчей.

    17.11.2025

  • Адекватный спартач

    Поступил по-мужски. Может хватит мозгов перестать играть в совмещения.

    17.11.2025

  • Nikita Knyazev

    Ещё бы из сборной убрали его и отлично было бы

    17.11.2025

  • Alexey Tarasov

    Поздравляю БРАТСКИХ Всё к этому и шло Надеюсь чёрная полоса у Вас закончилась и Новый Тренер-будет ЛУЧШЕ Валеры

    17.11.2025

  • d.Lavrentev77

    Походу Валера в Спартак успеть хочет

    17.11.2025

  • Ganimed

    Валера, так шутить не надо:fearful:К нам нинадо приходить, а то у наших фантазии хватит, тебя позвать:rage:

    17.11.2025

  • baruv

    Просто праздники для футбольных и хоккейных динамовских болельщиков...

    17.11.2025

  • Деметрио

    День отставок какой-то сегодня!

    17.11.2025

  • Zулус

    это что же, Ротенберг будет и хк и фк тренировать?

    17.11.2025

  • mikeV

    Извиниться бы не помешало :)

    17.11.2025

  • Serg D

    Эстонец из мусарни ушел?! Будулай мясных покинул! Чудны дела по осени)))!

    17.11.2025

  • Mr T

    Хватило времени упасть в глазах. Валера,больше не верим!

    17.11.2025

  • andy1962

    ну, да, да. Не шмогла. В сборной синекура, можно делать экскременты и ни за что не отвечать. Спокойненько.

    17.11.2025

  • Millwall82

    ахахаха, Валера повторяется)

    17.11.2025

  • James Gang

    Скоро и из сборной сдриснет...

    17.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Думается,тренировать нормальный клуб Валеру уже наврядли позовут.

    17.11.2025

  • geviol

    ну ушёл и ушёл,хкже не будет и лучше не будет

    17.11.2025

  • ValeraK

    Виктора))

    17.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    И это тоже!)

    17.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Деяна медиарасты долго мучали. Валера как-то быстро сдался.

    17.11.2025

  • Кабанчик

    Спартак по сих пор найти никого не может достойного, найдет ли Динамо?

    17.11.2025

  • Ботокс007

    А та шушера, что его пригласила? Тоже ушли в отставку?

    17.11.2025

  • JustТИХОНОВ

    Наверно, так будет лучше и Валерию Георгиевичу, и Динамо.

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Да что за день-то сегодня? Тренера разбегаются, как тараканы.

    17.11.2025

  • infeneon

    проклятое место, Романцев тоже не осилил в свое время

    17.11.2025

  • Князь Болтконский

    Обделался...

    17.11.2025

  • kapran

    удачи братским . хуже точно не будет ..

    17.11.2025

  • Кабанчик

    Согласен с Валерой, в сборной попроще, результат не важен, пока санкции не снимут, а если что можно скинуть на ротацию, на проверку новых игроков и т.д.

    17.11.2025

  • True Timati

    Всех тех, кто так ждал отставки - поздравляю. Но будущее по-прежнему туманно. Кого ставить вместо?

    17.11.2025

  • ToLkUnet

    Валера верю, как в тренера Динамо нет, уверен ты ещё пошумишь

    17.11.2025

  • Врн36

    Надо Гусева попробовать, все равно сезон потерян

    17.11.2025

  • Врн36

    Вчера Кудашов, сегодня Валера. Вчера жалел болельщиков Динамо, а сегодня рад за них. Удачи в дальнейшем

    17.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Ржу нимагу!В общем закончился Валера как тренер,хотя толком то и не начинал....

    17.11.2025

  • Nikolaevich

    Произошло-читалось....

    17.11.2025

    • Источник: «Зенит» и ЦСКА интересуются форвардом «Локомотива» Воробьевым

    Аленичев поддержал Карпина после ухода из «Динамо»: «Правильное и мужское решение»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости