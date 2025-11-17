Футбол
Сегодня, 20:33

Губерниев об уходе Карпина из «Динамо»: «Погонишься за двумя зайцами — ни одного не поймаешь»

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

«Эксперимент с совмещением признан неудачным. Нужно концентрироваться на чем-то одном. Погонишься за двумя зайцами — ни одного не поймаешь. Сейчас «Динамо» буксует, и у сборной тоже появился синдром «Динамо». Поэтому, как говорил Олег Николаевич Ефремов: «С этим пора кончать!» Вот и закончили. Один конец обрубили. Желаем успехов «Динамо» без Карпина и сборной с Карпиным. Надеюсь, что теперь работа Валерия Георгиевича в сборной будет успешнее.

А вот кейс «Динамо» интересен. Если придет новый тренер и будет результат, то это будет отлично. А если его не будет, то все можно валить на предшественника. И будут правы, потому что в первом круге было потеряно много очков», — сказал Губерниев «СЭ».

Губерниев также ответил на вопрос о возможном новом главном тренере «Динамо».

«Я общался с одним игроком «Динамо». И некоторые не понимали, что Карпин хотел от них. Одно дело — тренировать гениев, а другое — обычных игроков. Желаем Карпину успехов в сборной. И посмотрим, кого назначит «Динамо».

Хочу, чтобы это был российский тренер, но боюсь, что назначат очередного иностранца. А нашего кого? Черчесова или Талалева? Можно Шалимова пригласить. Я думаю, что он потянет. Я возглавить не могу — работаю на телевидении», — добавил Губерниев.

Валерий Карпин.Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция

17 ноября Карпин объявил об уходе из «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России.

Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен Ролан Гусев.

После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
Дмитрий Губерниев
    • Ролан Гусев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо»

    Нури Шахин может возглавить «Динамо»
