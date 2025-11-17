Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» будет Ролан Гусев

Как стало известно «СЭ», исполнять обязанности главного тренера «Динамо» после ухода Валерия Карпина будет Ролан Гусев.

17 ноября Карпин объявил об уходе из «Динамо». Специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России.

1 мая Гусев был назначен и.о. главного тренера бело-голубых после увольнения Марцела Лички. Под его руководством команда одержала 3 победы и потерпела 1 поражение.

56-летний Карпин возглавил «Динамо» в июне 2025 года, а Гусев вошел в его тренерский штаб.

После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.