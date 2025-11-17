Газзаев — об уходе Карпина из «Динамо»: «Поддерживаю! Я же говорил: ему станет легче»
Бывший главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Газзаев в комментарии «СЭ» поддержал решение Валерия Карпина сосредоточиться на работе в национальной команде.
— После матча с Чили (0:1) вы выразили мнение, что Валерию Карпину нужно сосредоточиться на работе либо в сборной России, либо в «Динамо». Сегодня он объявил, что покидает московский клуб и остается в национальной команде.
— И правильно сделал! Полностью поддерживаю его решение! Разумно. Надо было уже расставить приоритеты. Валерий Георгиевич выбрал сборную. Это его выбор, причем обоснованный. В национальной команде Карпин довольно неплохо работает: провел 30 матчей, потерпел всего одно поражение! Нужно спокойно продолжать трудиться в сборной. Я же говорил, что ему станет легче. Он и сам это скоро ощутит. Слишком большой была нагрузка, которая мешала давать результат и там и там.
— Неудачные результаты в «Динамо» не ударят по его уверенности в своих силах?
— Не думаю. Теперь он полностью сосредоточится на работе в сборной. У него же есть определенные наработки. Неплохо получается. Нужно только продолжать совершенствоваться. В сборной, считаю, он на своем месте.
— Но после поражения от сборной Чили его многие критиковали...
— Считаю, в какой-то степени результат этого матча и повлиял на решение Карпина. Он понял, что тяжело совмещать два поста. Ну посудите сами: возникает пауза в чемпионате, и ему из «Динамо», а ранее из «Ростова» надо сразу переключаться на сборную. И это бесконечная история. Любой может эмоционально выгореть, устать. Нет времени перевести дух. Теперь ему точно будет полегче. Он раскрепостится, сможет планомерно готовить сборную. Дай бог, чтобы в 2026 году нас вернули в международные турниры. Перед Карпиным стоит серьезная задача — подвести к ним команду во всеоружии.
— Кто теперь должен возглавить «Динамо»? В прессе фигурируют фамилии Черчесова, Игнашевича, Лички.
— Не готов обсуждать кандидатуры. С моей стороны было бы некорректно называть конкретные фамилии. Решение — за клубом. Наверное, уже есть определенные варианты. Не имею права давать советы и за кого-то ручаться. А советовать назначить Петрова, Иванова или Сидорова... Какой смысл? Я лишь желаю клубу принять правильное решение.
17 ноября Карпин объявил об уходе из «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России.
Карпин возглавил «Динамо» в июне 2025 года и подписал с клубом трехлетний контракт.
После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2