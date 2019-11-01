Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о возможности приобретения новой технологии, связанной с определением офсайда. Сейчас такую программу разрабатывает Hawk Eye, провайдер ВАР-технологий. Возможно, ее закупит английская премьер-лига.

— ВАР — молодой проект. Ему всего несколько лет. Через 4-5 лет произойдет развитие, многое изменится, — сказал Розетти. — Сегодня мы используем самые современные технологии. Но я знаю, что провайдеры работают над улучшением. Главное — как можно точнее разбираться в офсайдных ситуациях. Все трудности упираются в то, что очень сложно одновременно правильно зафиксировать положение игроков и определить момент паса. (Александр Бобров)