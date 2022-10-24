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Ринат Билялетдинов — о пенальти в ворота ЦСКА: «Не понимаю я этих жарких объятий в собственной штрафной!»

Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «СЭ» прокомментировал ничью ЦСКА с «Оренбургом» (2:2) в 14-м туре РПЛ.

— ЦСКА в Оренбурге победу заслужил?

— Нет. Впрочем, и хозяева на победу не наиграли. Так что ничья — закономерный результат. Конечно, армейцев подвел Зделар, который сфолил на Гойковиче и заработал пенальти. Не понимаю я этих жарких объятий в собственной штрафной! Эй, здесь футбольное поле, а не борцовский ковер! Такие захваты никому не нужны. А ты потом еще разводишь руками, округляешь глаза — дескать, я ничего не нарушал...

— Лучшим у ЦСКА был Чалов?

— Да! Федор осенью хорош, в каждом матче держит уровень. Но и Карраскаль с Мединой, в отличие от дерби, не выпадали. В первом тайме колумбиец вообще был одной из самых заметных фигур. Стал соавтором второго гола, в штангу попал. К парагвайцу тоже больших претензий нет. Да все ребята бились, старались, хотели вырвать победу. Но «Оренбург» им ни в чем не уступал.

Игорь Осинькин и&nbsp;Вадим Евсеев. «В приглашении Галактионова не вижу логики. Лучший вариант для «Локо» — Осинькин или Евсеев». Интервью Рината Билялетдинова

Ринат Билялетдинов
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
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Спартак

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