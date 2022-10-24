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«В приглашении Галактионова не вижу логики. Лучший вариант для «Локо» — Осинькин или Евсеев». Интервью Рината Билялетдинова

Александр Кружков
Обозреватель
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Игорь Осинькин и Вадим Евсеев.
Фото «СЭ»
Хорхе Карраскаль и Хесус Мануэль Медина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Арсен Закарян (слева) забивает гол со штрафного.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-главный тренер «Рубина» — о ключевых событиях 14-го тура.

В Химках лучшим был Селихов

— «Спартак» даже без дисквалифицированного Промеса уничтожил «Химки». За счет чего?

— Ну, спартаковцы сейчас в полном порядке. И бегут, и отбирают, и создают, и забивают... Класс! В этом матче они все делали быстрее, чем соперник, лучше соображали. «Химки» же просто играли по факту.

— Это как?

— «Полетел мяч в мою сторону, и я стал думать...» А нужно уметь читать игру, предвидеть развитие событий. В том числе атаки противника. Понимать, где формируется опасная зона, и заранее перестраиваться. С этим у «Химок» большие проблемы. Спартаковцы благодаря быстрой работе с мячом получали определенный запас времени и пространства и спокойно разгоняли атаку.

Игроки&quot; Спартака&quot; празднуют разгромную победу над &laquo;Химками&raquo;. «Спартак» и «Динамо» доказали напрямую, «Локо» — от противного: кто не знает своего прошлого, не имеет будущего

— Ясно.

— Правда, когда 2:0 повели, сбавили обороты, предоставили сопернику чуть больше свободы — и едва не поплатились. «Химки» наладили контригру, и у ворот Селихова стало горячо. Но вратарь не дрогнул, совершил умопомрачительный сейв, отбив удар Магомедова. Какой прыжок — просто загляденье! Да и в дальнейшем не раз выручал.

— В итоге именно Селихова признали игроком матча.

— Абсолютно справедливо! Допускаю, кто-то скажет — мол, что за ерунда? Команда выиграла 5:0, а лучшим стал вратарь?! Но если бы не Селихов и его сумасшедшие спасения при счете 2:0, еще неизвестно, чем бы все закончилось. Вот забили бы тогда «Химки», «Спартак» бы задергался — и маятник вполне мог качнуться в другую сторону.

— Удивительно и то, что среди авторов забитых мячей нет Соболева, который до этого выдал семиматчевую голевую серию.

— У него и с «Химками» было несколько шансов. Но всякий раз принимал в штрафной неправильные решения. Зато во втором тайме здорово ассистировал Зиньковскому. Атака вообще получилась шикарная, темповая. Жалко Антона — видеоарбитры отобрали у него классный гол, зафиксировав у Николсона микроскопический офсайд.

— Вы с ними не согласны?

— Ну... Такой момент, на тоненького... Вот смотрю сейчас повтор. Ноги у форварда на своей половине поля, а корпус — уже на чужой. Считать ли это офсайдом? Вопрос!

Гильермо Абаскаль. Гонка «Спартака» и ЦСКА — главная интрига сезона. Абаскаль идеально идет по дистанции

— «Химки» обречены?

— Ни в коем случае! Впереди 16 туров, плотность в таблице такая, что все еще можно исправить. Состав у «Химок» крепкий, есть ребята, способные завязать игру. Много бывших спартаковцев — Глушаков, Мирзов, Ломовицкий, Гулиев, Зуев, Руденко... К сожалению, пока они далеки от оптимальных кондиций. В первую очередь физически. А если ты бегаешь мало и медленно, не держишь темп, предложенный соперником, тебя всегда будут переигрывать. Или возьмем Никитина.

— С ним что?

— Опытнейший центральный защитник, в прошлом сезоне был одним из лучших в «Уфе». Да и в «Химках» на старте чемпионата смотрелся неплохо. А дальше травма, много пропустил, растерял игровой тонус. Отсюда и обрез, который в матче со «Спартаком» привел ко второму голу в ворота Гудиева.

Хорхе Карраскаль и Хесус Мануэль Медина. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Хорхе Карраскаль и Хесус Мануэль Медина.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

К Карраскалю и Медине нет претензий

— ЦСКА в Оренбурге победу заслужил?

— Нет. Впрочем, и хозяева на победу не наиграли. Так что ничья — закономерный результат. Конечно, армейцев подвел Зделар, который сфолил на Гойковиче и заработал пенальти. Не понимаю я этих жарких объятий в собственной штрафной! Эй, здесь футбольное поле, а не борцовский ковер! Такие захваты никому не нужны. А ты потом еще разводишь руками, округляешь глаза — дескать, я ничего не нарушал...

— Лучшим у ЦСКА был Чалов?

— Да! Федор осенью хорош, в каждом матче держит уровень. Но и Карраскаль с Мединой, в отличие от дерби, не выпадали. В первом тайме колумбиец вообще был одной из самых заметных фигур. Стал соавтором второго гола, в штангу попал. К парагвайцу тоже больших претензий нет. Да все ребята бились, старались, хотели вырвать победу. Но «Оренбург» им ни в чем не уступал.

Владимир Сычевой. Загадка Сычевого. Куда перейдет главное открытие сезона РПЛ? Колонка Казакова

— Симпатичная команда?

— Очень! Пусть в целом выглядит небезупречно, но болельщики наверняка довольны. Смотреть-то на «Оренбург» интересно. Всегда нацелен на контригру, не уходит в глухую оборону. Порой даже слишком сильно раскрывается.

— С латиноамериканцами в клубе не прогадали?

— В топовых европейских чемпионатах Вера, Мансилья, Марин и Флорентин не потянули бы, а на уровне РПЛ раскрасить игру могут. Мастеровитые, техничные, добавили «Оренбургу» колорита.

— Сычевому 26. Еще пару лет назад был никому не нужен, болтался в чемпионате Крыма. А теперь за 12 матчей наколотил 11 мячей и вместе с Промесом лидирует в бомбардирской гонке. Как это объяснить?

— Что ж, лишний раз убеждаешься — необязательно тащить легионера из Африки или Южной Америки. Можно и в наших лигах талантливых ребят поискать. Поверьте, там они есть, и немало! Просто надо их разглядеть, дать шанс. Тот же Сычевой получил его — и выстрелил.

— Чем он хорош?

— У парня — нюх. Голевое чутье. Умение вовремя оказаться в нужной точке. Натренировать это сложно — дар свыше. Вспомните, как с ЦСКА сравнял счет. После навеса в штрафную здорово сыграл на опережение и пробил головой из-под Набабкина. Если бы Сычевой на мгновение опоздал с рывком, действовал по факту — как игроки «Химок», — с мячом бы уже не встретился, уткнулся в пустоту.

Хесус Медина (слева) и&nbsp;Брайан Мансилья. «Карраскаль и Медина в отборе никакие! Где был Мендес?» Монолог ветерана ЦСКА

— Уже зимой может перейти в какой-нибудь российский топ-клуб?

— 12 матчей — слишком короткая дистанция, чтобы делать глобальные выводы. Вон Агаларов в прошлом сезоне появился из ниоткуда, начал забивать, даже лучшим бомбардиром РПЛ стал. Но топы не спешили его подписывать. Летом ушел в «Ахмат» — и на лавке сидит. Одно дело, когда на тебя играет вся команда и ты за счет чутьишка подкарауливаешь моменты. При другом построении игры, когда приходится работать без мяча, можно и потеряться. Плюс еще один важный нюанс.

— Какой?

— Пока Сычевой проскочил на свежачка. Но теперь к нему уже будут тщательнее готовиться, плотнее опекать. Делать все, чтобы нейтрализовать. Если он и в новых реалиях проявит себя, со временем действительно уйдет на повышение.

Арсен Закарян (слева) забивает гол со штрафного. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Арсен Закарян (слева) забивает гол со штрафного.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Локо» — как расстроенная гитара

— «Динамо» оживает?

— Да. В матче с «Локомотивом» с точки зрения функциональной подготовки команда выглядела гораздо сильнее соперника. Особенно во втором тайме, когда по три динамовца бросались на перехват мяча. Они были свежее, острее, точнее — и добились заслуженной победы.

— Вы понимаете, какой футбол выстраивает Славиша Йоканович?

— Если сравнивать с командой Сандро Шварца, сейчас динамовская пружина помедленнее распрямляется. Прежде игроки на скорости выходили из обороны, летели вперед. Глаз радовался. Но пробуксовка объяснима. Летом поменялся и тренер, и половина состава. Какое-то время потребовалось на притирку. К середине чемпионата удалось сбалансировать игру. Благодаря хорошей функциональной базе улучшился контроль мяча. Ребята везде успевают. А главное, комбинационный стиль сохранился.

Антон Миранчук (&laquo;Локомотив&raquo;) и&nbsp;Федор Смолов (&laquo;Динамо&raquo;). «Динамо» преображается, Смолов забил 100-й мяч. А «Локомотив» тормозит и без немцев

— Еще недавно казалось, что «Динамо» в этом сезоне ничего не светит...

— Думаю, команда сможет побороться за медали. Если перестанет сорить очками и на каждый матч будет выходить с таким же настроем, как в последнем туре.

— Ну а как вам «Локо», освободившийся от немецкого ига?

— Пока печальная картина. Футболисты собраны разношерстные, плохо понимают друг друга, скоростные взаимодействия совершенно не отработаны. Вдобавок огромные проблемы с «физикой». С «Динамо» попытались навязать контригру, но быстро задохнулись. Учитывая, как складывался матч, 1:3 — еще не худший результат. Могли и больше пропустить.

— С обороной беда?

— Не то слово! Провалы немыслимые! Вспоминаю, какие раньше в этой линии были столпы — Пашинин, Асатиани, Евсеев, Сенников, Гуренко... Все они на голову сильнее нынешних защитников «Локомотива»! Игра команды уже давно не доставляет никакого удовольствия.

— Понимаю вас.

— Похоже, при немцах тренировочный процесс был подчинен всему — но ничему конкретному. В итоге сегодня «Локомотив» — как расстроенная гитара. Что-то бренькает, две струны в унисон, остальные в другой тональности. Слушать невыносимо!

— Михаил Галактионов — именно тот тренер, который и нужен сегодня «Локомотиву»?

— Не уверен. Просто кто-то активно лоббирует его кандидатуру. Я в назначении Галактионова не вижу логики. Понимаю, если бы пригласили Игоря Осинькина, который доказал, что умеет работать с молодыми футболистами. «Крылья» при нем — команда яркая, узнаваемая. В прошлом сезоне играла так, что Сергеева сразу позвали в «Зенит», Зиньковского — в «Спартак», Сарвели — в «Сочи»... Или Вадим Евсеев. Свой, уже набрался тренерского опыта, с ходу вывел «Шинник» в ФНЛ, где ярославцы смотрятся достойно. А чего добился Галактионов?

Арсен Захарян (№47) стал автором победного гола в&nbsp;матче с &laquo;Локомотивом&raquo;. Захарян на шаг ближе к «Челси», «Локо» — к первой лиге? Ставка на Галактионова — риск для всех

— Вытащил молодежную сборную на чемпионат Европы.

— Да, я помню, как полтора года назад после победы в первом туре над Исландией все кричали: «Ура! У нас фантастическая сборная! Гениальный тренер!» А дальше мы наткнулись на Францию и Данию, уступили вчистую и не вышли из группы. В «Ахмате» Михаил не задержался. С «Нижним» прорыва тоже не случилось — ни по количеству очков, ни по качеству игры... На мой взгляд, лучший вариант для «Локомотива», раз уж в клубе решили сменить немецкий вектор, — Осинькин либо Евсеев. А Галактионов — это лотерея. Да, можно угадать — как «Спартак» с Абаскалем. Но можно и провалиться.

Александр Селихов
Вадим Евсеев
Ринат Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Игорь Осинькин
Михаил Галактионов
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Загадка Сычевого. Куда перейдет главное открытие сезона РПЛ? Колонка Казакова
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
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Урал – Кр. Советов
 - : -
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Федор Чалов

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