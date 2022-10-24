«В приглашении Галактионова не вижу логики. Лучший вариант для «Локо» — Осинькин или Евсеев». Интервью Рината Билялетдинова

Экс-главный тренер «Рубина» — о ключевых событиях 14-го тура.

В Химках лучшим был Селихов

— «Спартак» даже без дисквалифицированного Промеса уничтожил «Химки». За счет чего?

— Ну, спартаковцы сейчас в полном порядке. И бегут, и отбирают, и создают, и забивают... Класс! В этом матче они все делали быстрее, чем соперник, лучше соображали. «Химки» же просто играли по факту.

— Это как?

— «Полетел мяч в мою сторону, и я стал думать...» А нужно уметь читать игру, предвидеть развитие событий. В том числе атаки противника. Понимать, где формируется опасная зона, и заранее перестраиваться. С этим у «Химок» большие проблемы. Спартаковцы благодаря быстрой работе с мячом получали определенный запас времени и пространства и спокойно разгоняли атаку.

— Ясно.

— Правда, когда 2:0 повели, сбавили обороты, предоставили сопернику чуть больше свободы — и едва не поплатились. «Химки» наладили контригру, и у ворот Селихова стало горячо. Но вратарь не дрогнул, совершил умопомрачительный сейв, отбив удар Магомедова. Какой прыжок — просто загляденье! Да и в дальнейшем не раз выручал.

— В итоге именно Селихова признали игроком матча.

— Абсолютно справедливо! Допускаю, кто-то скажет — мол, что за ерунда? Команда выиграла 5:0, а лучшим стал вратарь?! Но если бы не Селихов и его сумасшедшие спасения при счете 2:0, еще неизвестно, чем бы все закончилось. Вот забили бы тогда «Химки», «Спартак» бы задергался — и маятник вполне мог качнуться в другую сторону.

— Удивительно и то, что среди авторов забитых мячей нет Соболева, который до этого выдал семиматчевую голевую серию.

— У него и с «Химками» было несколько шансов. Но всякий раз принимал в штрафной неправильные решения. Зато во втором тайме здорово ассистировал Зиньковскому. Атака вообще получилась шикарная, темповая. Жалко Антона — видеоарбитры отобрали у него классный гол, зафиксировав у Николсона микроскопический офсайд.

— Вы с ними не согласны?

— Ну... Такой момент, на тоненького... Вот смотрю сейчас повтор. Ноги у форварда на своей половине поля, а корпус — уже на чужой. Считать ли это офсайдом? Вопрос!

— «Химки» обречены?

— Ни в коем случае! Впереди 16 туров, плотность в таблице такая, что все еще можно исправить. Состав у «Химок» крепкий, есть ребята, способные завязать игру. Много бывших спартаковцев — Глушаков, Мирзов, Ломовицкий, Гулиев, Зуев, Руденко... К сожалению, пока они далеки от оптимальных кондиций. В первую очередь физически. А если ты бегаешь мало и медленно, не держишь темп, предложенный соперником, тебя всегда будут переигрывать. Или возьмем Никитина.

— С ним что?

— Опытнейший центральный защитник, в прошлом сезоне был одним из лучших в «Уфе». Да и в «Химках» на старте чемпионата смотрелся неплохо. А дальше травма, много пропустил, растерял игровой тонус. Отсюда и обрез, который в матче со «Спартаком» привел ко второму голу в ворота Гудиева.

Хорхе Карраскаль и Хесус Мануэль Медина. Александр Федоров, Фото «СЭ»

К Карраскалю и Медине нет претензий

— ЦСКА в Оренбурге победу заслужил?

— Нет. Впрочем, и хозяева на победу не наиграли. Так что ничья — закономерный результат. Конечно, армейцев подвел Зделар, который сфолил на Гойковиче и заработал пенальти. Не понимаю я этих жарких объятий в собственной штрафной! Эй, здесь футбольное поле, а не борцовский ковер! Такие захваты никому не нужны. А ты потом еще разводишь руками, округляешь глаза — дескать, я ничего не нарушал...

— Лучшим у ЦСКА был Чалов?

— Да! Федор осенью хорош, в каждом матче держит уровень. Но и Карраскаль с Мединой, в отличие от дерби, не выпадали. В первом тайме колумбиец вообще был одной из самых заметных фигур. Стал соавтором второго гола, в штангу попал. К парагвайцу тоже больших претензий нет. Да все ребята бились, старались, хотели вырвать победу. Но «Оренбург» им ни в чем не уступал.

— Симпатичная команда?

— Очень! Пусть в целом выглядит небезупречно, но болельщики наверняка довольны. Смотреть-то на «Оренбург» интересно. Всегда нацелен на контригру, не уходит в глухую оборону. Порой даже слишком сильно раскрывается.

— С латиноамериканцами в клубе не прогадали?

— В топовых европейских чемпионатах Вера, Мансилья, Марин и Флорентин не потянули бы, а на уровне РПЛ раскрасить игру могут. Мастеровитые, техничные, добавили «Оренбургу» колорита.

— Сычевому 26. Еще пару лет назад был никому не нужен, болтался в чемпионате Крыма. А теперь за 12 матчей наколотил 11 мячей и вместе с Промесом лидирует в бомбардирской гонке. Как это объяснить?

— Что ж, лишний раз убеждаешься — необязательно тащить легионера из Африки или Южной Америки. Можно и в наших лигах талантливых ребят поискать. Поверьте, там они есть, и немало! Просто надо их разглядеть, дать шанс. Тот же Сычевой получил его — и выстрелил.

— Чем он хорош?

— У парня — нюх. Голевое чутье. Умение вовремя оказаться в нужной точке. Натренировать это сложно — дар свыше. Вспомните, как с ЦСКА сравнял счет. После навеса в штрафную здорово сыграл на опережение и пробил головой из-под Набабкина. Если бы Сычевой на мгновение опоздал с рывком, действовал по факту — как игроки «Химок», — с мячом бы уже не встретился, уткнулся в пустоту.

— Уже зимой может перейти в какой-нибудь российский топ-клуб?

— 12 матчей — слишком короткая дистанция, чтобы делать глобальные выводы. Вон Агаларов в прошлом сезоне появился из ниоткуда, начал забивать, даже лучшим бомбардиром РПЛ стал. Но топы не спешили его подписывать. Летом ушел в «Ахмат» — и на лавке сидит. Одно дело, когда на тебя играет вся команда и ты за счет чутьишка подкарауливаешь моменты. При другом построении игры, когда приходится работать без мяча, можно и потеряться. Плюс еще один важный нюанс.

— Какой?

— Пока Сычевой проскочил на свежачка. Но теперь к нему уже будут тщательнее готовиться, плотнее опекать. Делать все, чтобы нейтрализовать. Если он и в новых реалиях проявит себя, со временем действительно уйдет на повышение.

Арсен Закарян (слева) забивает гол со штрафного. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Локо» — как расстроенная гитара

— «Динамо» оживает?

— Да. В матче с «Локомотивом» с точки зрения функциональной подготовки команда выглядела гораздо сильнее соперника. Особенно во втором тайме, когда по три динамовца бросались на перехват мяча. Они были свежее, острее, точнее — и добились заслуженной победы.

— Вы понимаете, какой футбол выстраивает Славиша Йоканович?

— Если сравнивать с командой Сандро Шварца, сейчас динамовская пружина помедленнее распрямляется. Прежде игроки на скорости выходили из обороны, летели вперед. Глаз радовался. Но пробуксовка объяснима. Летом поменялся и тренер, и половина состава. Какое-то время потребовалось на притирку. К середине чемпионата удалось сбалансировать игру. Благодаря хорошей функциональной базе улучшился контроль мяча. Ребята везде успевают. А главное, комбинационный стиль сохранился.

— Еще недавно казалось, что «Динамо» в этом сезоне ничего не светит...

— Думаю, команда сможет побороться за медали. Если перестанет сорить очками и на каждый матч будет выходить с таким же настроем, как в последнем туре.

— Ну а как вам «Локо», освободившийся от немецкого ига?

— Пока печальная картина. Футболисты собраны разношерстные, плохо понимают друг друга, скоростные взаимодействия совершенно не отработаны. Вдобавок огромные проблемы с «физикой». С «Динамо» попытались навязать контригру, но быстро задохнулись. Учитывая, как складывался матч, 1:3 — еще не худший результат. Могли и больше пропустить.

— С обороной беда?

— Не то слово! Провалы немыслимые! Вспоминаю, какие раньше в этой линии были столпы — Пашинин, Асатиани, Евсеев, Сенников, Гуренко... Все они на голову сильнее нынешних защитников «Локомотива»! Игра команды уже давно не доставляет никакого удовольствия.

— Понимаю вас.

— Похоже, при немцах тренировочный процесс был подчинен всему — но ничему конкретному. В итоге сегодня «Локомотив» — как расстроенная гитара. Что-то бренькает, две струны в унисон, остальные в другой тональности. Слушать невыносимо!

— Михаил Галактионов — именно тот тренер, который и нужен сегодня «Локомотиву»?

— Не уверен. Просто кто-то активно лоббирует его кандидатуру. Я в назначении Галактионова не вижу логики. Понимаю, если бы пригласили Игоря Осинькина, который доказал, что умеет работать с молодыми футболистами. «Крылья» при нем — команда яркая, узнаваемая. В прошлом сезоне играла так, что Сергеева сразу позвали в «Зенит», Зиньковского — в «Спартак», Сарвели — в «Сочи»... Или Вадим Евсеев. Свой, уже набрался тренерского опыта, с ходу вывел «Шинник» в ФНЛ, где ярославцы смотрятся достойно. А чего добился Галактионов?

— Вытащил молодежную сборную на чемпионат Европы.

— Да, я помню, как полтора года назад после победы в первом туре над Исландией все кричали: «Ура! У нас фантастическая сборная! Гениальный тренер!» А дальше мы наткнулись на Францию и Данию, уступили вчистую и не вышли из группы. В «Ахмате» Михаил не задержался. С «Нижним» прорыва тоже не случилось — ни по количеству очков, ни по качеству игры... На мой взгляд, лучший вариант для «Локомотива», раз уж в клубе решили сменить немецкий вектор, — Осинькин либо Евсеев. А Галактионов — это лотерея. Да, можно угадать — как «Спартак» с Абаскалем. Но можно и провалиться.