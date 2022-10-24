В «Уфе» объяснили, почему летом отказались продавать Агаларова в «Оренбург»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос «СЭ» о том, почему клуб не стал продавать нападающего Гамида Агаларова в «Оренбург» этим летом.

«Предложение «Оренбурга» было неприемлемым. Подробнее рассказать не могу. «Ахмат» давал [за Агаларова] больше», — сказал Газизов «СЭ».

Летом 22-летний футболист перешел из «Уфы» в «Ахмат». В нынешнем сезоне РПЛ он провел 7 матчей, в которых забил 1 гол.