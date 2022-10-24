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Сегодня, 16:48

В «Уфе» объяснили, почему летом отказались продавать Агаларова в «Оренбург»

Микеле Антонов
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Гамид Агаларов.
Фото ФК «Уфа».

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос «СЭ» о том, почему клуб не стал продавать нападающего Гамида Агаларова в «Оренбург» этим летом.

«Предложение «Оренбурга» было неприемлемым. Подробнее рассказать не могу. «Ахмат» давал [за Агаларова] больше», — сказал Газизов «СЭ».

Летом 22-летний футболист перешел из «Уфы» в «Ахмат». В нынешнем сезоне РПЛ он провел 7 матчей, в которых забил 1 гол.

Гамид Агаларов. В «Оренбурге» рассказали, почему не смогли осуществить переход Агаларова

Гамид Агаларов
ФК Оренбург
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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В «Оренбурге» рассказали, почему не смогли осуществить переход Агаларова

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 14 1 2
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