РФС утвердил открытие гостевых секторов на матчах чемпионата и Кубка России

Бюро Исполкома РФС приняло решение вернуть гостевые квоты на матчах чемпионата и Кубка России.

Как сообщает пресс-служба РФС, утверждены следующие изменения в регламенте проведения матчей Тинькофф РПЛ:

В период действия настоящего регламента клуб-гость имеет право на приобретение входных билетов для своих болельщиков в количестве до 5% от реализуемой на матч билетной программы. Разрешается размещение зрителей на трибунах при соблюдении социальной дистанции (не менее 1,5 метра, кроме членов одной семьи). При этом параметры допустимого количества зрителей на трибунах стадиона определяются с учетом требований соответствующих органов государственной власти РФ. Разрешается использование средств поддержки гостевого клуба на матчах Тинькофф РПЛ.

Также были установлены билетные квоты для клубов-гостей в Олимп ФНЛ, Олимп ПФЛ, Бетсити Кубке России и женской Суперлиге на сезон 2020-21:

Олимп-ФНЛ — 5%

Олимп-ПФЛ — 10%

Бетсити Кубок России — 10%

Женская Суперлига — 10%