ЦСКА обыграл словацкий клуб в товарищеском матче

ЦСКА провел товарищеский матч против клуба «Вион» из Словакии. Российская команда победила со счетом 2:0.

Голами в этой встрече в составе ЦСКА отметились Иван Обляков и Чидера Эджуке.

Товарищеские матчи. Клубы

«Вион» — ЦСКА — 0:2 (0:1)

Голы: Обляков, 41 (0:1). Эджуке, 65 (0:2).

ЦСКА: Акинфеев (Боков, 46), Васин (Тикнизян, 58), Дивеев (Набабкин, 58), Марио Фернандес (Карпов, 58), Щенников (Бийол, 58), Кучаев (Марадишвили, 46), Обляков (Ахметов, 70), Ахметов (Эджуке, 46), Бохинен (Бистрович, 58), Чалов (Кучаев, 70), Заболотный (Яковлев, 58).

13 июля.