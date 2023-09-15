Решение об участии Юрана в матче «Динамо» — «Пари НН» примут сегодня

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, сможет ли главный тренер команды Сергей Юран принять участие в матче 8-го тура РПЛ против «Динамо».

«Очень надеемся, что Сергей Юран будет сегодня на бровке поля и поведт за собой «Пари НН» к победе. Решение о возможности быть на матче медики и Сергей Юран примут сегодня», — написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

8 сентября стало известно, что Юран перенес экстренную операцию. 14 сентября его выписали из больницы.

Матч «Динамо» — «Пари НН» пройдет 15 сентября в Москве и начнется в 19.00 мск.