Источник: ЦСКА и «Сан-Паулу» не успели зарегистрировать трансфер Веллингтона в системе ФИФА

Переход защитника «Сан-Паулу» Веллингтона в ЦСКА сорвался из-за того, что клубы не успели зарегистрировать трансфер в системе ФИФА, сообщает Goal.com.

По сведениям источника, 22-летний бразилец уже был в Москве и проходил медобследование. Ранее сообщалось, что трансфер защитника сорвался из-за того, что игрок провалил медосмотр.

Действующий контракт Веллингтона с бразильским клубом рассчитан до декабря 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 19 матчей и сделал 2 результативные передачи.