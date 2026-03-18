Рэпер ST верит в чемпионство «Спартака» при Карседо

Рэпер и болельщик «Спартака» Александр Степанов, более известный как ST, ответил на вопрос о шансах команды на чемпионство при Хуане Карседо.

— Верите в чемпионство при Карседо?

— Конечно! Иначе зачем его брали?

«Спартак» в текущем сезоне РПЛ занимает шестое место в таблице. Команда набрала 35 очков в 21 туре.

18 марта «Спартак» сыграет с «Динамо» в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. В первой игре победу одержали бело-голубые со счетом 5:2.