КДК РФС отменил красную карточку защитника «Сочи» Заики в матче с «Балтикой»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отменил красную карточку, показанную защитнику «Сочи» Кириллу Заике в матче 22-го тура РПЛ против «Балтики» (0:4).

«В соответствии с частью 1 статьи 52 дисциплинарного регламента РФС — исправить ошибку, допущенную судьей в матче Мир Российской Премьер-лиги по футболу между ФК «Балтика» — ФК «Сочи», который состоялся 21 марта 2026 года», — говорится в заявлении КДК.

Игрок был удален судьей Станиславом Матвеевым на 90+5-й минуте встречи.

Ранее руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич назвал удаление Заики ошибочным.