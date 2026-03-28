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КДК РФС отменил красную карточку защитника «Сочи» Заики в матче с «Балтикой»

Сергей Ярошенко

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отменил красную карточку, показанную защитнику «Сочи» Кириллу Заике в матче 22-го тура РПЛ против «Балтики» (0:4).

«В соответствии с частью 1 статьи 52 дисциплинарного регламента РФС — исправить ошибку, допущенную судьей в матче Мир Российской Премьер-лиги по футболу между ФК «Балтика» — ФК «Сочи», который состоялся 21 марта 2026 года», — говорится в заявлении КДК.

Игрок был удален судьей Станиславом Матвеевым на 90+5-й минуте встречи.

Ранее руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич назвал удаление Заики ошибочным.

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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
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