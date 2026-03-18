Юран пошутил о том, когда возглавит «Спартак»

Сергей Юран ответил на вопрос «СЭ», когда он возглавит московский «Спартак».

— Когда в «Спартак»?

— Они боятся.

— Они вас боятся?

— Вдруг чемпионами станут.

Ранее Юран сообщил, что общается с турецкими и российскими клубами на тему трудоустройства.

Последним клубом специалиста был «Серикспор», который он возглавлял с июля по октябрь 2025 года.