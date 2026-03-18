Зобнин: «Есть ли шансы с «Зенитом»? Шансы есть всегда»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после ответного матча 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Динамо» (1:0) подчеркнул, что команда хотела взять реванш за поражение в первой игре со счетом 2:5.

«Не хватило быстрых атак, более быстрых действий. «Динамо» играло по результату. К сожалению, не удалось забить быстрый гол. Хотели взять реванш после обидного поражения. Есть ли шансы с «Зенитом»? Шансы есть всегда», — сказал Зобнин.

Бело-голубые прошли красно-белых по сумме двух матчей и сыграют с «Краснодаром» в финале пути РПЛ, спартаковцы встретятся с «Зенитом» в пути регионов.

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18 марта, 20:45. Лукойл Арена (Москва)

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