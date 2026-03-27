ВАР в РПЛ: чаще других ошибки судей находят Цыганок и Бобровский

В матчах 22 туров чемпионата России-2025/26 произошло 119 вмешательств видеоассистентов в действия судей. Примерно каждое пятое из них совершили, работая в московском ВАР-центре, Сергей Цыганок и Ян Бобровский.

В общей сложности у них на двоих 23 ошибки, обнаруженных в роли ВАР, и еще две — в качестве АВАР. При этом Бобровский, у которого 10 игр ВАРом, в среднем по разу в каждой игре вмешивался в работу коллег.

Чаще других назначения в качестве ВАР и АВАР в нынешнем чемпионате России получали Артур Федоров (всего 26 раз) и Павел Шадыханов (24). При этом они ни разу не вышли на поле в роли судьи.