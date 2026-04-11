Радимов ответил Пивоварову: «Какая разница, есть Соболев или нет? Вам свой футбол ставить надо»

Бывший капитан «Зенита», обладатель Кубка УЕФА-2008 Владислав Радимов прокомментировал «СЭ» высказывание генерального директора «Динамо» Павла Пивоварова о том, что в 22-м туре РПЛ сине-бело-голубые одержали гостевую победу над москвичами (3:1), выступая в «несправедливо хорошем составе».

«В целом прозрачности в судействе не хватает. Прозрачности и последовательности. Как пример — мы подошли к матчу с «Зенитом» без ключевого игрока, Рубенса, — сказал Пивоваров. — Обе желтые карточки он получил, по мнению главы судейского корпуса, незаслуженно. А за «Зенит» играл Соболев, который, по решению ЭСК, должен был получить в матче со «Спартаком» вторую желтую карточку, и, соответственно, пропускать матч с нами. То есть мы подошли к матчу ослабленными, а «Зенит» в несправедливо хорошем составе».

«Хочу отметить интервью Пивоварова, где он рассуждает о матче «Динамо» с «Оренбургом» — и рассуждает очень поверхностно, — говорит Радимов. — Чувствуется, что настолько обыватель, который, вот такое ощущение, даже не футбол смотрел, а прочитал статистику. При этом что-то говорит о судействе «Зенита», о том, что надо было удалять Соболева... Мне кажется, надо искать в себе свои проблемы, потому что чемпионство «Динамо» все равно не грозит. Клубу как раз надо в сезоне-2026/27 качество игры улучшить, работу над ошибками провести. А словами Пивоварова как руководителя стелется соломка уже на следующий год. Вроде того: ребят, ну как вот нам стать серьезным претендентом на что-то, нас так судят, Соболева там не удаляют... Да какая разница, есть там Соболев или нет Соболева? Вам свой футбол ставить надо!»