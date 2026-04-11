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Радимов ответил Пивоварову: «Какая разница, есть Соболев или нет? Вам свой футбол ставить надо»

Егор Сергеев
корреспондент

Бывший капитан «Зенита», обладатель Кубка УЕФА-2008 Владислав Радимов прокомментировал «СЭ» высказывание генерального директора «Динамо» Павла Пивоварова о том, что в 22-м туре РПЛ сине-бело-голубые одержали гостевую победу над москвичами (3:1), выступая в «несправедливо хорошем составе».

«В целом прозрачности в судействе не хватает. Прозрачности и последовательности. Как пример — мы подошли к матчу с «Зенитом» без ключевого игрока, Рубенса, — сказал Пивоваров. — Обе желтые карточки он получил, по мнению главы судейского корпуса, незаслуженно. А за «Зенит» играл Соболев, который, по решению ЭСК, должен был получить в матче со «Спартаком» вторую желтую карточку, и, соответственно, пропускать матч с нами. То есть мы подошли к матчу ослабленными, а «Зенит» в несправедливо хорошем составе».

«Хочу отметить интервью Пивоварова, где он рассуждает о матче «Динамо» с «Оренбургом» — и рассуждает очень поверхностно, — говорит Радимов. — Чувствуется, что настолько обыватель, который, вот такое ощущение, даже не футбол смотрел, а прочитал статистику. При этом что-то говорит о судействе «Зенита», о том, что надо было удалять Соболева... Мне кажется, надо искать в себе свои проблемы, потому что чемпионство «Динамо» все равно не грозит. Клубу как раз надо в сезоне-2026/27 качество игры улучшить, работу над ошибками провести. А словами Пивоварова как руководителя стелется соломка уже на следующий год. Вроде того: ребят, ну как вот нам стать серьезным претендентом на что-то, нас так судят, Соболева там не удаляют... Да какая разница, есть там Соболев или нет Соболева? Вам свой футбол ставить надо!»

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Владислав Радимов
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Павел Пивоваров
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Г
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Зенит

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Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

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П
Педро
Педро

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Маркиньос

Спартак

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Иван Олейников
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Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
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Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
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