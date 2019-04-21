Рассказов получил травму. Ещенко вышел на поле за основу "Спартака" впервые после повреждения "крестов"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко вышел на замену в матче 24-го тура премьер-лиги против "Енисея". Игрок появился на поле за основную команду впервые после травмы.

В декабре он перенес операцию на крестообразной связке колена. Ранее он провел 45 минут на поле в матче 23-го тура молодежного первенства России против "Ростова".

Ещенко заменил в составе защитника Николая Рассказова, который получил повреждения. Игрок покинул поле, хромая при этом.

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