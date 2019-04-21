20:50 | Футбол — РПЛ

Рассказов получил травму. Ещенко вышел на поле за основу "Спартака" впервые после повреждения "крестов"

0
Обсудить

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко вышел на замену в матче 24-го тура премьер-лиги против "Енисея". Игрок появился на поле за основную команду впервые после травмы. 

В декабре он перенес операцию на крестообразной связке колена. Ранее он провел 45 минут на поле в матче 23-го тура молодежного первенства России против "Ростова".

Ещенко заменил в составе защитника Николая Рассказова, который получил повреждения. Игрок покинул поле, хромая при этом.

Спартак - Енисей

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр 

Опрос

Олег Кононов выведет "Спартак" в Лигу чемпионов в этом сезоне?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ