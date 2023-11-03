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Сегодня, 12:15

Рассказов назвал факторы, осложняющие возможность его перехода в зарубежный клуб

Отдел футбола «СЭ»
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Николай Рассказов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Футболист «Крыльев Советов» Николай Рассказов в интервью «СЭ» назвал два фактора, которые осложняют его возможный переход в зарубежный клуб.

— В футболе возможно все. Если говорить о переходе в зарубежный клуб, нужно учитывать два фактора. Во-первых, возраст. Мне 25 лет, и я трезво оцениваю свои шансы на такой трансфер. Конечно, хочется попробовать силы за рубежом, но, наверное, это лучше делать более молодым. Есть случаи переходов и успешного выступления в Европе у наших парней и в возрасте за 30, но это больше индивидуальные истории.

Во-вторых, текущая внешнеполитическая ситуация по отношению к нашему государству. Пока не будут сняты определенные ограничения, процесс перехода в зарубежный клуб является крайне непростым и для игрока, и для самого клуба. А единичные успешные кейсы вроде перехода Арсена Захаряна скорее просто счастливая случайность и везение. В любом случае я усердно работаю и не исключаю варианта с потенциальным переходом в зарубежный клуб. Время покажет, — сказал Рассказов.

Николай Рассказов. «Когда все вокруг против, меня это мобилизует. Просто так не сдаюсь». Интервью Николая Рассказова

Николай Рассказов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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Рассказов считает, что «Спартак» способен побороться за чемпионство в сезоне-2023/24

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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