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Сегодня, 12:30

Рассказов — о негативе в свой адрес: «А что в «Спартаке» сейчас? Новые волны хейта»

Отдел футбола «СЭ»
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Николай Рассказов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Футболист «Крыльев Советов» Николай Рассказов в интервью «СЭ» отметил, что после его ухода болельщики московского «Спартака» нашли новых адресатов для хейта. Сам футболист во время выступления за красно-белых неоднократно подвергался резкой критике со стороны СМИ, блогеров и болельщиков.

— А что в «Спартаке» сейчас? Почитайте СМИ или Telegram-каналы: новые волны хейта, но уже по отношению к другим ребятам. Это обычная сущность людей. Такое происходит не только в спорте: каждый свой негатив изливает по-разному. Видимо, кому-то удобно комментарии писать, кому-то мемчики рисовать, а кто-то ходит на стадион, лишь бы нецензурно полить всех и каждого, и нет разницы, это стюард или футболист, — сказал Рассказов.

Рассказов выступал за «Спартак» с 2017 по 2022 год, попав в основной состав из клубной академии. В январе 2023 года он на правах свободного агента перешел в «Крылья Советов».

Николай Рассказов. «Когда все вокруг против, меня это мобилизует. Просто так не сдаюсь». Интервью Николая Рассказова

Николай Рассказов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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Рассказов назвал факторы, осложняющие возможность его перехода в зарубежный клуб

Рассказов назвал секрет успеха «Крыльев Советов»: «Нет запредельного давления»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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