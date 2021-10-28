Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий высказался о составе московского «Динамо» перед матчем 13-го тура Тинькофф РПЛ.

«У «Динамо» молодой состав и амбициозный тренер, — приводит слова Ракицкого официальный сайт «Зенита». — В команде играет мой друг Ванька Ордец, уже в капитанах ходит. Ребята действительно хорошие — быстренькие, молодые. Не зря у них многие в национальных командах играют и по молодежкам разъезжаются. Иностранцы тоже ничего».

Также защитник поделился ожиданиями от предстоящей встречи.

«Каждая игра непростая — Тула это доказала. Надо всегда выходить с бойцовским настроением и не думать о том, что легко победишь. Финальный свисток прозвучал, выиграли — молодцы, можно радоваться. Это мое мнение, но я не могу учить других, как настраиваться и играть».

Игра «Зенита» с «Динамо» состоится 29 октября на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге. Начало — в 19:00 по московскому времени.