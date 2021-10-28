Павлюченко отреагировал на высказывания Губерниева о том, что в студии с ним он мыл бы полы

Экс-футболист «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Дмитрия Губерниева в его адрес.

Тележурналист в интервью «СЭ» заявил, что в студии с ним и Андреем Аршавиным Павлюченко мыл бы полы.

«Не хочу Губерниева вообще трогать. Даже не хочу отвечать», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Ранее Роман Павлюченко в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» заявил, что при встрече не подаст руку Губерниеву. Также футболист поддержал певицу Ольгу Бузову, которая назвала спортивного телекомментатора дном.