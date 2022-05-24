Радимов заявил, что россиянам будет сложнее при новом лимите на легионеров в РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал новый формат лимита на легионеров «13+12».

— Пускай конкурируют, я думаю, что так лучше. Играть все равно смогут восемь. Конкурировать теперь будут больше. Теперь будут больше конкурировать легионеры с легионерами. Другое дело, все ли клубы смогут позволить себе легионеров.

— Как скажется новый лимит на российских футболистах?

— Я думаю, что им будет сложнее. Им придется конкурировать и показывать свое мастерство, для того чтобы выходить на поле.

— Нужно ли такое количество легионеров с учетом отсутствия российских клубов в еврокубках?

— Столько неясного в этой ситуации, поэтому ответить однозначно не получится, — сказал Радимов изданию «Спорт День за Днем».

Со следующего сезона РПЛ клубы смогут заявить 13 легионеров, но на поле одновременно будут находиться не более восьми иностранных футболистов.