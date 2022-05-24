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Радимов заявил, что россиянам будет сложнее при новом лимите на легионеров в РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал новый формат лимита на легионеров «13+12».

— Пускай конкурируют, я думаю, что так лучше. Играть все равно смогут восемь. Конкурировать теперь будут больше. Теперь будут больше конкурировать легионеры с легионерами. Другое дело, все ли клубы смогут позволить себе легионеров.

— Как скажется новый лимит на российских футболистах?

— Я думаю, что им будет сложнее. Им придется конкурировать и показывать свое мастерство, для того чтобы выходить на поле.

— Нужно ли такое количество легионеров с учетом отсутствия российских клубов в еврокубках?

— Столько неясного в этой ситуации, поэтому ответить однозначно не получится, — сказал Радимов изданию «Спорт День за Днем».

Со следующего сезона РПЛ клубы смогут заявить 13 легионеров, но на поле одновременно будут находиться не более восьми иностранных футболистов.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/radimov-schitaet-chto-rossiyanam-budet-slozhnee-pri-novom-limite-na-legionerov-v-rpl
Владислав Радимов
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 1 : 0
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