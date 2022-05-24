Дюков ответил на вопрос о возможном уходе Хачатурянца с поста главы РПЛ

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможном уходе Ашота Хачатурянца с поста главы РПЛ.

— Покинет ли Ашот Хачатурянц свой пост в ближайшее время?

— Мне об этом ничего неизвестно.

— Если наши клубы вернутся в еврокубки, Кубок РПЛ прекратит свое существование?

— Да.

Ранее появилась информация, что Хачатурянц в сложившейся ситуации не видит себя руководителем РПЛ. При этом он продолжит заниматься судейством: ранее он возглавлял судейский комитет РФС.