Дюков рассказал о поисках источников финансирования для возрождения Кубка лиги

Президент РФС Александр Дюков рассказал о сложностях поиска источников финансирования для возрождения Кубка лиги.

— Если до 15 июля рабочая группа Кубка лиги не найдет финансирование, то турнира не будет?

— До 15 июля РПЛ должна принять решение по проведению этого турнира. Если такое решение будет принято, то исполком рассмотрит и, скорее всего, поддержит это решение. Нужно дополнительное время для рассмотрения формата и достижения конкретики финансового регламента.

На сегодняшнем заседании исполкома РФС было принято решение, что доработка финансовой части проекта Кубка Лиги должна быть завершена к 15 июля текущего года.