Галактионов о трансферах «Локомотива»: «Мы с зимы говорили, что команде нужны футболисты»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал отсутствие усиления команды в последние трансферные окна.

В летнее трансферное окно «Локомотив» продал полузащитника Алексея Батракова в «Галатасарай», нападающего Дмитрия Воробьева в «Краснодар» и хавбека Артема Карпукаса в «Зенит».

— Надо четко понимать одно — то, что ребята не смогут договориться о продлении контрактов, было достаточно давно понятно, и был вопрос времени, когда они нас покинут. И самое главное было в том, какие шаги предпринимаем для того, чтобы их заменить. Мы об этом говорили, начиная с зимы, и летом перед сборами — о том, что команде нужны футболисты. Обращался я к нашим руководителям, — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».

«Локомотив» повторил худший старт в клубной истории в чемпионатах России — 3 очка после 5 туров. В следующем матче команда Галактионова на своем поле встретится с московским «Динамо» в 6-м туре. Игра пройдет 29 августа.