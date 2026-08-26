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Галактионов рассказал, что с зимы настаивал на необходимости усилить Локомотив трансферами

Галактионов о трансферах «Локомотива»: «Мы с зимы говорили, что команде нужны футболисты»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал отсутствие усиления команды в последние трансферные окна.

В летнее трансферное окно «Локомотив» продал полузащитника Алексея Батракова в «Галатасарай», нападающего Дмитрия Воробьева в «Краснодар» и хавбека Артема Карпукаса в «Зенит».

Надо четко понимать одно — то, что ребята не смогут договориться о продлении контрактов, было достаточно давно понятно, и был вопрос времени, когда они нас покинут. И самое главное было в том, какие шаги предпринимаем для того, чтобы их заменить. Мы об этом говорили, начиная с зимы, и летом перед сборами — о том, что команде нужны футболисты. Обращался я к нашим руководителям, — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».

«Локомотив» повторил худший старт в клубной истории в чемпионатах России — 3 очка после 5 туров. В следующем матче команда Галактионова на своем поле встретится с московским «Динамо» в 6-м туре. Игра пройдет 29 августа.

Андрей Мостовой, Алексей Батраков, Артем Карпукас, Мирлинд Даку.Батраков перешел в «Галатасарай», «Зенит» купил Карпукаса, а ЦСКА найдет форварда? Таблица переходов РПЛ

Источник: «РБ Спорт»
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Михаил Галактионов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Галактионов: «Раньше входил в трансферный комитет «Локомотива». В последнее время меня туда не приглашают»
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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