«Зенит» получил оплеуху от главного конкурента». Аршавин — о победе «Спартака», Батракове и Канье Уэсте

«СЭ» обсудил старт сезона РПЛ с легендой сине-бело-голубых.

У нас чуть больше шансов на чемпионство, чем у красно-белых и «Краснодара»

— Андрей Сергеевич, как вам старт чемпионата в исполнении «Зенита»?

— Сначала мне казалось, что сброшены оковы прошлого года, когда нужно было выиграть во что бы то ни стало. Сложилось ощущение, что команда готова и даже здорово начала, но дальше произошла незапланированная и труднообъяснимая осечка с «Родиной». К сожалению, уступили еще и «Спартаку». Это оплеуха от главного конкурента. Матч меня расстроил, потому что по игре москвичи действительно заслуженно победили.

— В чем причина потери очков на старте?

— С «Родиной» произошла случайность. Но сопернику нужно отдать должное — сумели перестроиться во втором тайме и забить два быстрых гола. Затем «Родина» комфортно удержала преимущество. А «Спартак» показал, что в данный момент готов чуть лучше «Зенита».

— Вам не кажется, что «Спартак» был особенно обозлен на «Зенит» после Суперкубка?

— Не сказал бы, что обозлен. Просто красно-белые в хорошем тонусе — как по игре, так и по настрою и самоотдаче. Они были очень хороши в этом матче.

— На ваш взгляд, «Спартак» сейчас самая сбалансированная и интересная команда в лиге?

— Клуб стал приходить в себя и играть интереснее. Барко — главная скрипка в «Спартаке» уже долгое время. Жедсону нашли такую позицию, при которой он может принимать участие в конструировании атак. Зобнин раскрылся при Карседо. Не знаю, третье или четвертое у него дыхание... Неслучайно именно Роман забил второй гол «Зениту». Мне кажется, футболисты в хорошем настроении и почувствовали какое-то сплочение. Видно, что они получают удовольствие от того, что делают на поле.

— Ранее в интервью вы заявляли, что «Спартак» — не топ-клуб, даже если возьмет Кубок. Трофей команда выиграла и хорошо смотрится сейчас. Вы остались при своем мнении?

— Понятное дело, что «Спартак» — большой клуб. Но за десять лет после чемпионства он взял только два Кубка. Очень хорошо кто-то из экспертов в Англии сказал про «Манчестер Юнайтед»: «Ребята, что вы от них хотите? Они уже давно ничего не выигрывали».

— Игорь Дивеев сказал, что «Спартак» с Зе Луишем, Глушаковым и Промесом сильнее нынешнего. Согласны?

— Конечно. Сегодняшний «Спартак» по именам и фамилиям выглядит скромнее. Чемпионский он или нет — покажет сезон. Если эти футболисты смогут добиться такого достижения, значит, и они — чемпионские. Пока тот состав кажется более качественным.

— Также Дивеев заявил, что «Спартак» — не претендент на золото, а за титул поборются только «Зенит» и «Краснодар».

— На мой взгляд, на чемпионство будут претендовать три команды: «Спартак», «Зенит» и «Краснодар».

Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Соболев в 2026 году проявляет себя как качественный форвард и стабильно забивает. Началось это после вашей критики. Изменилось ли ваше мнение о том, что не видите его основным нападающим «Зенита»?

— То, как Саша играет сейчас, безусловно, делает его главной движущей силой команды. А зимой мне действительно казалось, что он не главный форвард в «Зените». Я видел это на сборах, мои слова в то время отражали то, что наблюдал и чувствовал. Сейчас, конечно, Соболев — основной нападающий.

— Что вы думаете про Андрея Мостового? Почему он перестал быть нужным Сергею Семаку?

— Так сложилось, что Андрей не давал того качества, которое нужно команде и главному тренеру. Именно поэтому оказался в такой ситуации. Плюс у него всего год контракта, поэтому есть мысли о том, что делать с этим активом.

— Вернемся к борьбе за чемпионство. «Краснодар» идет без поражений — как вам команда Мурада Мусаева на старте?

— Я, честно говоря, ее сразу после продажи Сперцяна списал. Но теперь увидел, что «Краснодар» ни в чем не потерял, здорово начал сезон. Я говорю даже не об очках, а о футболе «быков». Последний матч с махачкалинским «Динамо» получился трудным. В первом тайме игра шла по сценарию соперника. Но как только вышел Кордоба, преимущество перешло к «быкам». Даже несмотря на то, что Джон не забил, он все равно внес вклад в эту победу. Так что «Краснодар» стартовал очень здорово.

— Так у кого же больше шансов на чемпионство?

— Хотелось бы верить, что у «Зенита». Как бы команда ни играла, на мой взгляд, у нас самый мастеровитый состав. Хотя, может быть, уже не самый глубокий. У того же «Краснодара» и «Спартака» больше вариативности в плане замен. Но я все равно пока считаю, что у «Зенита» чуть больше шансов.

— Есть ли клуб, который на старте вас приятно удивил?

— Махачкала. Принято считать, что команды Вадика Евсеева играют в закрытый футбол, но сейчас динамовцы показывают, что в этом году такими не будут — хорошо выбегают в контратаки, действуют в четыре защитника.

— А кто вас разочаровал в стартовых турах?

— Немного грустно за «Акрон». Это самобытная команда — звезд с неба не хватает, но какой-то уровень показывает. А пока она из-за своего романтического футбола получает кошелку чуть ли не в каждом матче и терпит поражения.

Алексей Батраков. Фото ФК «Галатасарай»

Батракову надо двигаться дальше, «Галатасарай» — не самый плохой вариант

— Что думаете про результаты «Локомотива»?

— К этому все шло. Когда у тебя разбирают лучших футболистов — а в данном случае весь центр поля, — тренеру тяжело. Нужны замены на эти позиции.

— Прав ли Баринов, когда говорит, что «все бегут из клуба»?

— Это право Димы так говорить. Тем более он воспитанник «Локо», провел там много лет. Благодаря ему завоевывались титулы. Может быть, он сказал резко, но глобально описал то, что сейчас происходит.

— Будут ли красно-зеленые бороться за выживание, как некоторые считают?

— Думаю, руководство понимает, что усиление необходимо. Оборона осталась плюс-минус та же... «Локомотив», конечно, не станет участвовать в борьбе за тройку, как мне кажется, но и за выживание не должен. Скорее, окажется где-то в середине таблицы.

— Как вы отнеслись к трансферу Алексея Батракова в «Галатасарай»?

— Положительно. Это талантливый футболист, большая звезда нашей лиги. И ему надо двигаться дальше. То, что путь лежит через «Галатасарай», — не самый плохой вариант.

— Думаете, он станет для него трамплином для переезда в команду из топ-чемпионата Европы?

— Так должно быть. По своим качествам Алексей заслуживает места в основном составе «Галатасарая». Стамбульцам предстоит участие в Лиге чемпионов, и если Батраков себя здорово проявит, то, конечно, чей-то взгляд на него упадет. А может быть, он уже под наблюдением и в какой-то момент его купят.

— Если оценивать трансфер с позиции руководства «Локо», стоило ли его продавать за эту сумму? Или можно было выручить и больше?

— Мне кажется, заплаченные турками деньги — большие для 21-летнего футболиста из России, который не выступал в еврокубках. «Локомотиву» нужны средства. Так что здесь все разумно.

Канье Уэст. Фото Getty Images

Планировали с Буруновым сходить на концерт Канье Уэста

— В РПЛ, возможно, подрастает новая звезда, воспитанник «Зенита» Андрей Касаджиков. Как вам этот футболист?

— Андрюха здорово начал. Конечно, в каких-то эпизодах ему везет. Скажу сразу, он не такого калибра, как Батраков, потому что у него есть пробелы в технике — не знаю, сумеет ли с ними справиться. В целом это игрок немного другого формата, но у него есть футбольный характер и удар. Продолжит ли в том же духе? Посмотрим.

— Что вы имеете в виду под пробелами в технике?

— Во-первых, очень далеко отпускает мяч. В юношеском футболе это можно компенсировать скоростью, а вот в профессиональном такого не прощают. Во-вторых, обыгрывает в одну сторону — нужно разнообразить этот момент.

— Есть ли у него потенциал, чтобы уехать в Европу?

— Нельзя сейчас ничего загадывать. Если продолжит в том же духе, то вернется в «Зенит» и будет забивать уже там. Почему бы и нет?

— Леонида Слуцкого назначили главным тренером сборной России по медиафутболу...

— Леонид Викторович всегда любит пробовать что-нибудь новое. В медиасреде он свой, поэтому не вижу в этом ничего экстраординарного. С точки зрения зрителей и контента это прикольно.

— Одной из главных тем последней недели стали анонс, а затем и возможная отмена концерта Канье Уэста на «Газпром Арене». Вы туда собирались?

— Вообще мы хотели снимать там FONtour. Как понимаю, теперь это может обломаться. Не знаю, почему так случилось. Все эти распри и разборки с отменой концерта и билетами... Самое главное, чтобы организаторы в случае окончательной отмены вернули людям деньги.

— В чем заключался план съемок?

— Планировалось, что мы с Сергеем Буруновым пойдем на этот концерт. Но теперь об этом нет смысла говорить.

Андрей Аршавин в FONBET Кубком России. Фото Екатерина Мартынова, РФС

Когда выиграл Кубок в Казахстане, был очень рад

— Мы говорим в Астрахани в рамках поездки в трофи-тур FONBET Кубка России. Как вам?

— Думаю, что это хороший способ популяризации футбола и привлечения к нему внимания. Очень нравится компания, которую подбирают организаторы. Мы всегда едем с бывшими футболистами, с которыми хорошо знакомы. Ребята из РФС делают пребывание в таких поездках комфортными. Чаще всего появляемся в городах, в которых никогда не были, поэтому это вызывает большой ажиотаж.

— Что это дает молодым ребятам, с которыми вы в таких поездках встречаетесь?

— Для них это большое событие. Мы с ними играем, и они, как мне кажется, заинтересовываются и нами, и футболом в целом.

— В аэропорту вы говорили, чтобы Кубок России выносил Гильерме, потому что вы его ни разу не выигрывали. Это незакрытый гештальт?

— Да. Поехал в Казахстан, чтобы помочь команде вновь стать чемпионом, но этого у меня не получилось. Зато когда взял там Кубок, был очень рад. Медаль тогда отвез дочери. Для меня это очень большое событие — хотел завоевать национальный кубок! Потому что два раза до этого участвовал в финалах, но не побеждал: один раз уступил ЦСКА, второй — «Бирмингему» в составе «Арсенала».

Давид Петросян