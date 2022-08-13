Радимов считает, что ничья в матче «Зенит» — ЦСКА была бы более справедливым результатом

Бывший футболист ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал победу команды из Санкт-Петербурга над армейцами (2:1) в матче 5-го тура РПЛ.

«В первом тайме игра была в одни ворота, «Зенит» был гораздо сильнее, и, если бы петербуржцы забили бы два-три гола в первом тайме, было бы более справедливо. А вот после перерыва уже армейцы были ближе к победе. Так что более логичным итогом встречи была бы, наверное, ничья.

Но тем интересен футбол, что в нем есть, например, игрок Мантуан, который вышел и решил исход матча, так как в футболе все решают индивидуальности и моменты. Как оказалось, Мантуан — очень хороший футболист, решивший своим выходом исход противостояния, помог команде в том числе и в борьбе за медали, и за чемпионство», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

Благодаря победе «Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 5 матчах. ЦСКА с 10 очками в 5 играх занимает третью строчку.