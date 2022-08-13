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Радимов считает, что ничья в матче «Зенит» — ЦСКА была бы более справедливым результатом

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал победу команды из Санкт-Петербурга над армейцами (2:1) в матче 5-го тура РПЛ.

«В первом тайме игра была в одни ворота, «Зенит» был гораздо сильнее, и, если бы петербуржцы забили бы два-три гола в первом тайме, было бы более справедливо. А вот после перерыва уже армейцы были ближе к победе. Так что более логичным итогом встречи была бы, наверное, ничья.
Но тем интересен футбол, что в нем есть, например, игрок Мантуан, который вышел и решил исход матча, так как в футболе все решают индивидуальности и моменты. Как оказалось, Мантуан — очень хороший футболист, решивший своим выходом исход противостояния, помог команде в том числе и в борьбе за медали, и за чемпионство», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

Благодаря победе «Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 5 матчах. ЦСКА с 10 очками в 5 играх занимает третью строчку.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-radimov-nich-ya-v-matche-zenita-i-tsska-by-la-by-bolee-logichny-m-rezul-tatom/

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2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
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Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
ЦСКА 1
Матч завершен

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
2
4
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
4
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
5
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
6
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
7
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
8
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
11
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