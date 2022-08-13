Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:11

Бывший тренер «Спартака» Гладилин считает спорной отмену гола Ермакова в матче «Зенит» — ЦСКА

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает спорным решение об отмене гола на 80-й минуте матча 5-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА (2:1). Гол полузащитника московского клуба Никиты Ермакова после передачи Хорхе Карраскаля не был засчитан из-за офсайда.

«Я не знаю, здесь очень спорные моменты были. Это просматривали много раз, но очень сложно. Я лично пока не берусь сказать. ЦСКА забил прекрасный мяч, где-то «вне игры» может и было, но мне даже на просмотрах не было видно, что это так — где-то полкорпуса там... Очень, очень сложные моменты, здесь разбираться надо. VAR есть, но надо более четко с этим работать, потому что это спорный момент. ЦСКА мог и выиграть», — приводит «Газета.Ru» слова Гладилина.

«Зенит» возглавил турнирную таблицу чемпионата России с 11 очками в 5 матчах. ЦСКА идет на третьей строчке с 10 очками в 5 играх.

В следующем туре «Зенит» сыграет дома с «Торпедо» (21 августа, начало — в 17.30), а армейцы примут на своем поле «Ахмат» (21 августа, 15.00 мск).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/08/13/18323570.shtml

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
ЦСКА 1
Матч завершен

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Хорхе Карраскаль
9
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тан и айран: польза кисломолочных напитков для организма человека
ЦСКА струсил, а «Зенит» рано короновать. Главные выводы по итогам матча «Зенит» - ЦСКА 5-го тура РПЛ
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
В «Динамо» ответили на слова Варелы о том, что он предупреждал клуб о своем уходе
Мантуан заявил, что готов выходить в стартовом составе «Зенита»
Семак объяснил, почему Михаил Кержаков вышел в стартовом составе «Зенита» на матч с ЦСКА
Федотов о поражении «Зениту»: «Первый тайм ЦСКА сто процентов провалили»
Агент Мантуана прокомментировал первый гол бразильца за «Зенит» в матче с ЦСКА
Защитник «Локомотива» Мампасси рассказал, почему первый пенальти в матче против «Крыльев Советов» бил Камано
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи
Сторожук о нулевой ничьей «Краснодара» с «Динамо»: «Считаю, этот матч можно занести нам в актив»
Юрист Добровинский рассказал о кредите доверия главного тренера «Динамо»
В «Динамо» ответили на слова Варелы о том, что он предупреждал клуб о своем уходе
Юрист Добровинский рассказал о последних трансферных новостях из «Динамо»
Матч «Динамо» и «Краснодара» завершился безголевой ничьей
Семшов: «На итоге матча сказалось мастерство бразильцев из «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Новичок «Динамо» Карцев: «Впечатления от стадиона? У меня просто нет слов! Высочайший уровень!»

Радимов считает, что ничья в матче «Зенит» — ЦСКА была бы более справедливым результатом
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
4
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
5
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
6
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
7
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
8
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 0 : 0
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 2 : 1
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 0 : 0
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 4 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 4 1 0
Даниил Одоевский

Даниил Одоевский

Зенит

 4 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости