Бывший тренер «Спартака» Гладилин считает спорной отмену гола Ермакова в матче «Зенит» — ЦСКА

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает спорным решение об отмене гола на 80-й минуте матча 5-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА (2:1). Гол полузащитника московского клуба Никиты Ермакова после передачи Хорхе Карраскаля не был засчитан из-за офсайда.

«Я не знаю, здесь очень спорные моменты были. Это просматривали много раз, но очень сложно. Я лично пока не берусь сказать. ЦСКА забил прекрасный мяч, где-то «вне игры» может и было, но мне даже на просмотрах не было видно, что это так — где-то полкорпуса там... Очень, очень сложные моменты, здесь разбираться надо. VAR есть, но надо более четко с этим работать, потому что это спорный момент. ЦСКА мог и выиграть», — приводит «Газета.Ru» слова Гладилина.

«Зенит» возглавил турнирную таблицу чемпионата России с 11 очками в 5 матчах. ЦСКА идет на третьей строчке с 10 очками в 5 играх.

В следующем туре «Зенит» сыграет дома с «Торпедо» (21 августа, начало — в 17.30), а армейцы примут на своем поле «Ахмат» (21 августа, 15.00 мск).