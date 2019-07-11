Протасовицкого увезли из Бутырки. Пока неизвестно, попадет ли он в колонию к Кокорину и Мамаеву

По информации ответственного секретаря Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) Ивана Мельникова, начался процесс этапирования детского футбольного тренера Александра Протасовицкого из московского СИЗО "Бутырка". Напомним, что Протасовицкий вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом, а также полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым участвовал в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, а также чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин. Братьев Кокориных приговорили к заключению в колонии общего режима сроком на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и Протасовицкого – к 1 году и 5 месяцам.

– По моей информации, Александр отбыл из СИЗО, – сообщил Мельников. – Куда конкретно его отправят, пока неясно – об этом станет известно, когда Протасовицкий прибудет непосредственно в колонию. Тем не менее, ОНК донес до руководства СИЗО просьбу Александра отбывать срок вместе с Кокориными и Мамаевым. (Иван Торопцев)

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