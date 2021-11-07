«Приветствуем легенду «Спартака»!» Красно-белые отреагировали на регистрацию Джона Терри в Twitter
Англоязычный Twitter-аккаунт «Спартака» отреагировал на то, что бывший защитник «Челси» Джон Терри зарегистрировался в социальной сети.
«Присоединяйтесь к нам! Приветствуем легенду «Спартака» Джона Терри в Twitter», — говорится в публикации красно-белых.
join us in welcoming spartak legend @john2606terry to twitter pic.twitter.com/K3oKDvGDma— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) November 7, 2021
Летом 2018 года Терри был близок к переходу в «Спартак» на правах свободного агента, однако сделка сорвалась. Позднее, в октябре того же года бывший футболист сборной Англии объявил о завершении карьеры и стал тренером.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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