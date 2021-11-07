Рианчо — о матче с «Локомотивом»: «Разговоры про отставку Витории усложняют условия для тренера и игроков»
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча против «Локомотива» в рамках 14-го тура Тинькофф РПЛ.
«Это будет тяжелая игра. В таких матчах фактор домашнего поля очень важен. Болельщики «Спартака» будут поддерживать свою команду. Думаю, что вопросы про отставку Витории нарушают стабильность в команде. Каждую неделю идут вопросы, останется ли Руй. Это очень усложняет условия работы для тренера и игроков.
Осталось 30 дней до зимней паузы. Сейчас следует успокоиться и поддержать тренера. Трудно работать в команде с таким стрессом. Мы должны поддержать тренера, а затем проанализировать, что произошло, действительно ли проблема в тренере", — сказал Рианчо «СЭ».
Матч «Спартак» — «Локомотив» пройдет 7 ноября. Начало игры в 19.00 (мск).
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