Президент «Урала» Иванов заявил о доверии к Гончаренко: «Не планируем посыпать голову пеплом»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» заявил о доверии к главному тренеру команды Виктору Гончаренко.

«Конечно, мы доверяем Виктору Михайловичу и всему тренерскому штабу. Вместе были наверху — вместе будем выбираться с низов. Продолжаем работать и посыпать голову пеплом не планируем», — сказал Иванов «СЭ».

Гончаренко возглавляет «Урал» с августа 2022 года. Его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года.

После 15 туров клуб из Екатеринбурга занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 16 очков.