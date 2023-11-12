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Хавбек «Крыльев» Ежов — об игре с «Уралом»: «Помазун выдал прекрасный матч, но мы свои голы забили»

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Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился впечатлениями от домашнего матча 15-го тура РПЛ с «Уралом» (3:1).

«Всем была нужна победа. Как и предполагалось, получилась тяжелая, равная игра, битва была. «Уралу» очки нужны, мы тоже долго не выигрывали. В первом тайме могли заканчивать игру, но подвела реализация. Могло быть все что угодно, но я считаю, что мы сегодня хорошую игру показали, у нас много моментов было. Помазун прекрасный матч выдал, но мы свои голы забили и выиграли наконец-то, — цитирует Ежова Metaratings.ru. — В ситуации с Газинским у меня свело ноги, а он некорректно просил меня подняться. Он мне сказал некоторые слова, потом я ему. Ничего особого».

На данный момент «Крылья Советов» с 25 очками занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24, «Урал» набрал 16 очков и находятся на 12-й позиции.

26-летний Ежов провел в этом сезоне 11 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
Роман Ежов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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