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Сегодня, 14:14

Деменко считает, что Семаку надо было раньше вносить коррективы в игру

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко подвел итоги центрального матча 15-го утра, в котором «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью 1:1.

«Я и до матча сказал, что игра закончится вничью. Матч оправдал ожидания. Первые двадцать минут я не очень понял, но рад за гостей. Была борьба, интрига, но «Зенит» ничего не мог сделать. А когда мы увидели опасные моменты со стороны команд, то игра стала выравниваться. Для южан были важны стартовые минуты. Видимо, Ивич донес до руководства клуба, что такая осторожная игра приносит лучшие результаты. Сегодня по первому тайму мы видели, что футболисты сразу после потери мяча отходили на свою половину. То есть гости целенаправленно выжидали свой момент. Надо отдать должное этой команде, что она практически ничего не дала создать питерцам в первом тайме. При этом «быки» выглядели даже острее. Мне кажется, Семаку надо было раньше после перерыва вносить коррективы в игру. Но он выжидал момент. Как только гости забили, мы увидели перестройку. «Зенит» стал играть в свой футбол. Тут надо сказать браво Мостовому и Изидору, которые с первых своих минут на поле перевернули игру», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.

В следующем туре «быки» 26 ноября сыграют на выезде с «Уралом», а питерцы 25 ноября примут «Сочи».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005444707_demenko_semaku_nado_byilo_ranshe_posle_pereryiva_vnosit_korrektivyi_v_igru
Максим Деменко
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
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Квинси Промес

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 5
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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Иван Обляков

ЦСКА

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
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Оренбург

 12 1 4
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