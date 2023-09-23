Алаев: «Сегодня было настоящее дерби. Мне очень понравилось»

Президент РПЛ Александр Алаев оценил матч 9-го тура между «Спартаком» и «Динамо» (1:0).

— Вы рады, что «Спартак» восстает?

— Я рад, что мы можем видеть такие яркие матчи. Кто восстает, кто падает. Это происходит каждый тур. Я радуюсь за все 16 клубов, когда они достигают определенного прогресса. Сегодня было настоящее дерби. Мне очень понравилось. Жалко, что закончилось. Хотелось еще смотреть.

«Спартак» набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» опустилось на пятое место, имея на счету 15 баллов.